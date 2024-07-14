https://ria.ru/20240714/tramp-1959578569.html
Подозреваемый в покушении на Трампа сделал пожертвование демократам
Подозреваемый в покушении на Трампа сделал пожертвование демократам - РИА Новости, 14.07.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа сделал пожертвование демократам
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс пожертвовал 15 долларов демократам, несмотря на то, что был... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:40
2024-07-14T14:40
2024-07-14T15:14
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс пожертвовал 15 долларов демократам, несмотря на то, что был республиканцем, сообщает телеканал CNN со ссылкой на записи Федеральной избирательной комиссии. "Стрелок... был зарегистрированным республиканцем... Донор, указанный как Томас Крукс с тем же адресом, в январе 2021 года передал 15 долларов комитету политических действий под названием Progressive Turnout Project, поддерживающему демократов", - говорится в сообщении со ссылкой на записи Федеральной избирательной комиссии. Ранее газета Washington Post сообщала, что подозреваемый в покушении на Трампа Томас Мэтью Крукс, согласно записям о статусе избирателей штата Пенсильвания, был республиканцем. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959514758.html
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959538507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd71c6b2c9b80bf1676ed739088eb6a3.jpg
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
2024-07-14T14:40
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Подозреваемый в покушении на Трампа сделал пожертвование демократам
CNN: подозреваемый в покушении на Трампа пожертвовал 15 долларов демократам
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс пожертвовал 15 долларов демократам, несмотря на то, что был республиканцем, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на записи Федеральной избирательной комиссии.
"Стрелок... был зарегистрированным республиканцем... Донор, указанный как Томас Крукс с тем же адресом, в январе 2021 года передал 15 долларов комитету политических действий под названием Progressive Turnout Project, поддерживающему демократов", - говорится в сообщении со ссылкой на записи Федеральной избирательной комиссии.
Ранее газета Washington Post сообщала, что подозреваемый в покушении на Трампа Томас Мэтью Крукс, согласно записям о статусе избирателей штата Пенсильвания
, был республиканцем.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден
заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР
заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.