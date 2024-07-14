Президент Италии осудил покушение на Трампа
Президент Италии Маттарелла назвал покушение на Трампа тревожным симптомом
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
РИМ, 14 июл – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла назвал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа тревожным симптомом для гражданского общества. Его слова приводит пресс-служба Квиринальского дворца.
"Покушение на Дональда Трампа являются поводом для серьезной тревоги и сильного возмущения. Насилие, которое с недавних пор стало вновь проявляться в политической сфере, является тревожным симптомом ухудшения гражданской структуры и опасного отказа от общения, диалога и уважения к демократической жизни", - приводит слова главы итальянского государства пресс-служба.
Маттарелла пожелал Трампу и другим пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования в связи с гибелью зрителя, "который стал жертвой этого невыносимого акта ненависти и посягательства на свободу".
Премьер Италии Джорджа Мелони, говоря о покушении на Трампа, ранее выразила надежду, что диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием.
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.