https://ria.ru/20240714/tramp-1959575913.html

Президент Италии осудил покушение на Трампа

Президент Италии осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Президент Италии осудил покушение на Трампа

Президент Италии Серджо Маттарелла назвал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа тревожным симптомом для гражданского общества. Его слова... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:28

2024-07-14T14:28

2024-07-14T14:28

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серджо маттарелла

джорджа мелони

покушение на дональда трампа

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РИМ, 14 июл – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла назвал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа тревожным симптомом для гражданского общества. Его слова приводит пресс-служба Квиринальского дворца."Покушение на Дональда Трампа являются поводом для серьезной тревоги и сильного возмущения. Насилие, которое с недавних пор стало вновь проявляться в политической сфере, является тревожным симптомом ухудшения гражданской структуры и опасного отказа от общения, диалога и уважения к демократической жизни", - приводит слова главы итальянского государства пресс-служба. Маттарелла пожелал Трампу и другим пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования в связи с гибелью зрителя, "который стал жертвой этого невыносимого акта ненависти и посягательства на свободу". Премьер Италии Джорджа Мелони, говоря о покушении на Трампа, ранее выразила надежду, что диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс до этого писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959542815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T14:28 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, италия, пенсильвания, дональд трамп, серджо маттарелла, джорджа мелони, покушение на дональда трампа