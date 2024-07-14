https://ria.ru/20240714/tramp-1959567560.html

Сторонники Трампа собираются у башни Trump Tower в Нью-Йорке

Сторонники Трампа собираются у башни Trump Tower в Нью-Йорке - РИА Новости, 14.07.2024

Сторонники Трампа собираются у башни Trump Tower в Нью-Йорке

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него собираются у башни Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:37

2024-07-14T13:37

2024-07-14T13:37

в мире

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нью-йорк (город)

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фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него собираются у башни Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает газета New York Times. "Сторонники Трампа собираются у Trump Tower", - пишет издание. Одна из сторонниц рассказала газете, что она подумала, что Трамп умер и начала плакать, а когда он встал, то была очень счастлива. Ранее в мэрии Нью-Йорка сообщили, что полиция города усиливает безопасность в районе башни Trump Tower и других районах после покушения на экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959515507.html

https://ria.ru/20240714/strelba-1959501393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа