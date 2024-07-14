https://ria.ru/20240714/tramp-1959564284.html

Блогер назвал покушение на Трампа провалом для службы безопасности

Блогер назвал покушение на Трампа провалом для службы безопасности - РИА Новости, 14.07.2024

Блогер назвал покушение на Трампа провалом для службы безопасности

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа — большой провал для службы безопасности США, не исключено, что покушением были заинтересованы лица внутри этой... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:17

2024-07-14T13:17

2024-07-14T13:18

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа — большой провал для службы безопасности США, не исключено, что покушением были заинтересованы лица внутри этой структуры, заявил РИА Новости известный американский блогер Джексон Хинкл. "Меня также шокирует тот факт, что стрелку удалось сделать выстрел — это большой провал для службы безопасности. Скорее всего, здесь не обошлось без участия каких-либо заинтересованных лиц внутри этой структуры. Конечно, многие американцы считают, что это дело рук спецслужб — таким образом они смогли бы прямо накануне большого съезда республиканцев убрать антивоенного кандидата и поставить на его место провоенного", — сказал Хинкл. По его мнению, покушение на Трампа подтверждает, что Америка находится на грани гражданской войны. "Покушение было реальным, и мы в режиме реального времени могли стать свидетелями убийства Дональда Трампа… Он оказался жив благодаря чистой случайности, если бы он не повернул вовремя голову на дюйм, он был бы мертв", — заключил блогер. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959560381.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959512180.html

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пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, америка, дональд трамп, джексон хинкл, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа