https://ria.ru/20240714/tramp-1959562374.html

Трамп неугоден влиятельным кругам из-за Украины, рассказал блогер

Трамп неугоден влиятельным кругам из-за Украины, рассказал блогер - РИА Новости, 14.07.2024

Трамп неугоден влиятельным кругам из-за Украины, рассказал блогер

Экс-президент США Дональд Трамп неугоден американским влиятельным кругам из-за позиции по Украине, его заявления о необходимости мира ставят под угрозу схемы по РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:00

2024-07-14T13:00

2024-07-14T13:01

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сша

украина

пенсильвания

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джо байден

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп неугоден американским влиятельным кругам из-за позиции по Украине, его заявления о необходимости мира ставят под угрозу схемы по "отмыванию" денег на Украине, заявил РИА Новости известный американский блогер Джексон Хинкл. "Я не считаю Дональда Трампа идеальным политиком и не доверяю ему на все сто процентов, но у меня нет сомнений в том, что он неугоден для многих влиятельных кругов в США. Более того, он единственный кандидат, четко заявляющий о том, что он выступает за прекращение финансовой и технической поддержки Украины, а также за мирные переговоры с Россией", — сказал Хинкл. Он подчеркнул, что в случае победы Трампа на президентских выборах "отмывание" гигантских денег, проходящее под ширмой помощи для Украины, прекратится. "Речь идет о триллионах долларов. В этих махинациях замешаны и крупнейшие банки, и строительные фирмы, и, конечно же, военно-промышленный комплекс. Дональд Трамп, как человек, заявляющий о необходимости мира, потенциально ставит под угрозу все схемы по отмыванию денег", — заключил блогер. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html

https://ria.ru/20240211/tramp-1926648307.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, пенсильвания, дональд трамп, джексон хинкл, джо байден, фбр