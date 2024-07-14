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"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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12:01 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959555450.html
"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о начале крайне опасного периода как в стране, так и за ее пределами, заявил отставной РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:01
2024-07-14T12:01
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о начале крайне опасного периода как в стране, так и за ее пределами, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в социальной сети Х."Мы вступаем в очень опасный период, в некотором смысле даже более нестабильный, чем в 1968 году, когда в конечном итоге были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг-младший. Ставки сегодня еще выше, поскольку крупный конфликт в Европе продолжает разгораться, неопределенность в Индо-Тихоокеанском регионе волнует многие страны, а внутренние разногласия в Америке имеют взрывной характер", — отметил он.Дэвис призвал стремиться к миру и уменьшить политическую ненависть. Он предупредил, что, если страна продолжит двигаться в этом направлении и демонизировать неугодных людей, это приведет к непоправимым последствиям."Да, это настолько серьезно", — резюмировал эксперт.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, сша, европа, америка, дональд трамп, мартин лютер кинг, роберт кеннеди
В мире, США, Европа, Америка, Дональд Трамп, Мартин Лютер Кинг, Роберт Кеннеди
"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа

Офицер Дэвис: покушение на Трампа ознаменовало начало опасного периода

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о начале крайне опасного периода как в стране, так и за ее пределами, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в социальной сети Х.
"Мы вступаем в очень опасный период, в некотором смысле даже более нестабильный, чем в 1968 году, когда в конечном итоге были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг-младший. Ставки сегодня еще выше, поскольку крупный конфликт в Европе продолжает разгораться, неопределенность в Индо-Тихоокеанском регионе волнует многие страны, а внутренние разногласия в Америке имеют взрывной характер", — отметил он.
Дэвис призвал стремиться к миру и уменьшить политическую ненависть. Он предупредил, что, если страна продолжит двигаться в этом направлении и демонизировать неугодных людей, это приведет к непоправимым последствиям.
"Да, это настолько серьезно", — резюмировал эксперт.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреСШАЕвропаАмерикаДональд ТрампМартин Лютер КингРоберт Кеннеди
 
 
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