https://ria.ru/20240714/tramp-1959552647.html

Подозреваемый в покушении на Трампа не имел криминального прошлого

Подозреваемый в покушении на Трампа не имел криминального прошлого - РИА Новости, 14.07.2024

Подозреваемый в покушении на Трампа не имел криминального прошлого

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа не имел криминального прошлого, зафиксированного властями штата Пенсильвания, официальные... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:36

2024-07-14T11:36

2024-07-14T11:55

пенсильвания

покушение на дональда трампа

в мире

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа не имел криминального прошлого, зафиксированного властями штата Пенсильвания, официальные лица пока не определили его мотив, сообщила газета New York Times."Стрелявший не имел криминального прошлого, зафиксированного в открытых архивах суда Пенсильвании", - пишет издание.Как отмечает газета, официальные лица пока не определили мотив подозреваемого.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959548991.html

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-14T11:36 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пенсильвания, покушение на дональда трампа, в мире