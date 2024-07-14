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Подозреваемый в покушении на Трампа не имел криминального прошлого - РИА Новости, 14.07.2024
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11:36 14.07.2024 (обновлено: 11:55 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959552647.html
Подозреваемый в покушении на Трампа не имел криминального прошлого
Подозреваемый в покушении на Трампа не имел криминального прошлого - РИА Новости, 14.07.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа не имел криминального прошлого
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа не имел криминального прошлого, зафиксированного властями штата Пенсильвания, официальные... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:36
2024-07-14T11:55
пенсильвания
покушение на дональда трампа
в мире
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа не имел криминального прошлого, зафиксированного властями штата Пенсильвания, официальные лица пока не определили его мотив, сообщила газета New York Times."Стрелявший не имел криминального прошлого, зафиксированного в открытых архивах суда Пенсильвании", - пишет издание.Как отмечает газета, официальные лица пока не определили мотив подозреваемого.Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959548991.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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пенсильвания, покушение на дональда трампа, в мире
Пенсильвания, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Подозреваемый в покушении на Трампа не имел криминального прошлого

Власти пока не определили мотив подозреваемого в покушении на Трампа

© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа не имел криминального прошлого, зафиксированного властями штата Пенсильвания, официальные лица пока не определили его мотив, сообщила газета New York Times.
"Стрелявший не имел криминального прошлого, зафиксированного в открытых архивах суда Пенсильвании", - пишет издание.
Как отмечает газета, официальные лица пока не определили мотив подозреваемого.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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