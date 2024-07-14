https://ria.ru/20240714/traditsiya-1959514596.html

Экс-президент Ганы оценил традицию русского застолья

Экс-президент Ганы оценил традицию русского застолья - РИА Новости, 14.07.2024

Экс-президент Ганы оценил традицию русского застолья

Бывший президент Ганы Джон Драмани Махама в интервью РИА Новости положительно отозвался о традиции русского застолья, где "не принято пить без тоста". РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T06:32

2024-07-14T06:32

2024-07-14T06:32

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африка

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший президент Ганы Джон Драмани Махама в интервью РИА Новости положительно отозвался о традиции русского застолья, где "не принято пить без тоста". Экс-президент поделился воспоминаниями о друзьях из России и их семейных традициях. Отвечая на вопрос о том, какую российскую традицию он хотел бы популяризовать в Африке, Махама сказал: "Есть русская традиция – собирать друзей и семью за столом. Я хочу рассказать о некоторых русских друзьях, которые у меня были, и о том, как нас приглашали к ним домой, и стол был заставлен угощениями. И мы ели и в то же время выпивали". "Согласно русской традиции, нельзя взять рюмку и пить одному. Нужно дождаться, когда кто-нибудь произнесет тост. Например, кто-то говорит тост: давайте выпьем за моего дядю, моего дедушку, который умер в этом году, и так далее. Потом все выпьют. И произносится следующий тост: давайте выпьем за мою бабушку, и так далее", - отметил экс-президент. По его мнению, русское застолье, на котором обычно собирается семья и близкие друзья, чтобы провести время вместе за разговорами, является важной и ценной традицией.

https://ria.ru/20240714/afrika-1959513867.html

https://ria.ru/20240711/putin-1958993433.html

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гана, россия, африка, в мире