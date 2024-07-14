Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Ганы оценил традицию русского застолья - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/traditsiya-1959514596.html
Экс-президент Ганы оценил традицию русского застолья
Экс-президент Ганы оценил традицию русского застолья - РИА Новости, 14.07.2024
Экс-президент Ганы оценил традицию русского застолья
Бывший президент Ганы Джон Драмани Махама в интервью РИА Новости положительно отозвался о традиции русского застолья, где "не принято пить без тоста". РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T06:32
2024-07-14T06:32
гана
россия
африка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580347795_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_4a8004f13a6ec12582011fc4d323cce5.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший президент Ганы Джон Драмани Махама в интервью РИА Новости положительно отозвался о традиции русского застолья, где "не принято пить без тоста". Экс-президент поделился воспоминаниями о друзьях из России и их семейных традициях. Отвечая на вопрос о том, какую российскую традицию он хотел бы популяризовать в Африке, Махама сказал: "Есть русская традиция – собирать друзей и семью за столом. Я хочу рассказать о некоторых русских друзьях, которые у меня были, и о том, как нас приглашали к ним домой, и стол был заставлен угощениями. И мы ели и в то же время выпивали". "Согласно русской традиции, нельзя взять рюмку и пить одному. Нужно дождаться, когда кто-нибудь произнесет тост. Например, кто-то говорит тост: давайте выпьем за моего дядю, моего дедушку, который умер в этом году, и так далее. Потом все выпьют. И произносится следующий тост: давайте выпьем за мою бабушку, и так далее", - отметил экс-президент. По его мнению, русское застолье, на котором обычно собирается семья и близкие друзья, чтобы провести время вместе за разговорами, является важной и ценной традицией.
https://ria.ru/20240714/afrika-1959513867.html
https://ria.ru/20240711/putin-1958993433.html
гана
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580347795_178:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_f25868dfbf745099e43549e09d5adff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гана, россия, африка, в мире
Гана, Россия, Африка, В мире
Экс-президент Ганы оценил традицию русского застолья

Экс-президент Ганы Махама положительно оценил русскую традицию не пить без тоста

© Depositphotos.com / liudmilachernetska@gmail.comВодка с хлебом и черной икрой
Водка с хлебом и черной икрой - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Depositphotos.com / liudmilachernetska@gmail.com
Водка с хлебом и черной икрой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший президент Ганы Джон Драмани Махама в интервью РИА Новости положительно отозвался о традиции русского застолья, где "не принято пить без тоста".
Экс-президент поделился воспоминаниями о друзьях из России и их семейных традициях.
Саммит Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Экс-президент Ганы оценил перспективы сотрудничества России и Африки
06:17
Отвечая на вопрос о том, какую российскую традицию он хотел бы популяризовать в Африке, Махама сказал: "Есть русская традиция – собирать друзей и семью за столом. Я хочу рассказать о некоторых русских друзьях, которые у меня были, и о том, как нас приглашали к ним домой, и стол был заставлен угощениями. И мы ели и в то же время выпивали".
"Согласно русской традиции, нельзя взять рюмку и пить одному. Нужно дождаться, когда кто-нибудь произнесет тост. Например, кто-то говорит тост: давайте выпьем за моего дядю, моего дедушку, который умер в этом году, и так далее. Потом все выпьют. И произносится следующий тост: давайте выпьем за мою бабушку, и так далее", - отметил экс-президент.
По его мнению, русское застолье, на котором обычно собирается семья и близкие друзья, чтобы провести время вместе за разговорами, является важной и ценной традицией.
Открытие выставки Дейнека/Самохвалов в рамках Петербургского международного культурного форума - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин пригласил парламентариев БРИКС на культурный форум
11 июля, 14:56
 
ГанаРоссияАфрикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала