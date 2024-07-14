https://ria.ru/20240714/terakt-1959597438.html

В Израиле при попытке теракта пострадали два человека

В Израиле при попытке теракта пострадали два человека - РИА Новости, 14.07.2024

В Израиле при попытке теракта пострадали два человека

Двое человек получили ранения в результате попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:26

2024-07-14T16:26

2024-07-14T16:26

в мире

тель-авив

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Двое человек получили ранения в результате попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции Израиля. "Предполагаемая террористическая атака на перекрестке Нир-Цви. Полиция направила силы на перекресток Нир-Цви в районе города Рамла после сообщения о предполагаемой террористической атаке. По предварительным данным, двое раненых, террорист нейтрализован. К месту происшествия направляются крупные полицейские силы", - говорится в сообщении. Служба скорой помощи Израиля (MDA), в свою очередь, сообщила, что оказывает помощь на месте троим пострадавшим, двое из которых в тяжелом состоянии. Их эвакуируют в больницу с множественными травмами.

https://ria.ru/20240115/izrail-1921440774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году