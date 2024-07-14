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В Израиле при попытке теракта пострадали два человека - РИА Новости, 14.07.2024
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16:26 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/terakt-1959597438.html
В Израиле при попытке теракта пострадали два человека
В Израиле при попытке теракта пострадали два человека - РИА Новости, 14.07.2024
В Израиле при попытке теракта пострадали два человека
Двое человек получили ранения в результате попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:26
2024-07-14T16:26
в мире
тель-авив
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Двое человек получили ранения в результате попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции Израиля. "Предполагаемая террористическая атака на перекрестке Нир-Цви. Полиция направила силы на перекресток Нир-Цви в районе города Рамла после сообщения о предполагаемой террористической атаке. По предварительным данным, двое раненых, террорист нейтрализован. К месту происшествия направляются крупные полицейские силы", - говорится в сообщении. Служба скорой помощи Израиля (MDA), в свою очередь, сообщила, что оказывает помощь на месте троим пострадавшим, двое из которых в тяжелом состоянии. Их эвакуируют в больницу с множественными травмами.
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в мире, тель-авив, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле при попытке теракта пострадали два человека

При попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива ранены двое

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудники правоохранительных органов Израиля
Сотрудники правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудники правоохранительных органов Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Двое человек получили ранения в результате попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива, нападавший нейтрализован, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции Израиля.
«
"Предполагаемая террористическая атака на перекрестке Нир-Цви. Полиция направила силы на перекресток Нир-Цви в районе города Рамла после сообщения о предполагаемой террористической атаке. По предварительным данным, двое раненых, террорист нейтрализован. К месту происшествия направляются крупные полицейские силы", - говорится в сообщении.
Служба скорой помощи Израиля (MDA), в свою очередь, сообщила, что оказывает помощь на месте троим пострадавшим, двое из которых в тяжелом состоянии. Их эвакуируют в больницу с множественными травмами.
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В миреТель-АвивИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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