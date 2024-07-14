Рейтинг@Mail.ru
В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 14.07.2024 (обновлено: 17:06 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/taobao-1959590493.html
В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения - РИА Новости, 14.07.2024
В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
Футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу после покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:43
2024-07-14T17:06
в мире
технологии
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959588118_0:590:1536:1454_1920x0_80_0_0_f66108c0c748da12cf3d0a4b29e5c72d.jpg
ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости. Футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу после покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao, пишет издание South China Morning Post. По данным СМИ, продавцы отреагировали на инцидент так же быстро, как и действующий американский лидер Джо Байден. При этом другие страны прокомментировали произошедшее еще позже.Как уточняется, покушение на Трампа случилось в субботу около 18:15 по местному времени. Первый комментарий Байдена прозвучал около 20:00, а первую партию футболок со ставшей уже культовой фотографией Трампа, размахивающего кулаком, начали продавать примерно в 20:40.Как рассказала изданию продавец одного из онлайн-магазинов Ли Цзиньвэй, за два часа после старта продаж ее магазин получил более двух тысяч заказов как из Китая, так и из США. Девушка также подчеркнула, что к выборам в Соединенных Штатах в этом году их торговая точка выпускает сувениры только с изображением Трампа, так как "у него больше шансов на победу и он популярен среди китайских интернет-пользователей". Тем не менее, как убедился корреспондент РИА Новости, по состоянию на 19:30 по пекинскому времени (14.30 мск), футболки с изображением Трампа после покушения на Taobao недоступны. На все запросы с упоминанием экс-президента США и стрельбы платформа пишет "приносим извинения, соответствующего товара не найдено". Если совершать поиск футболки по изображению, то он выдает другие варианты товаров. Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело раненыМестные СМИ пишут, что подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
сша
пенсильвания
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-14T15:43
true
PT2M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959588118_0:446:1536:1598_1920x0_80_0_0_8f6e07109c735c8566a12abb1700fc79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа, китай
В мире, Технологии, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, Китай
В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения

На китайских платформах появились футболки с Трампом сразу после покушения

© Фото : соцсети Футболка с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу покушения на него
 Футболка с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу покушения на него - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости. Футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу после покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao, пишет издание South China Morning Post.
По данным СМИ, продавцы отреагировали на инцидент так же быстро, как и действующий американский лидер Джо Байден. При этом другие страны прокомментировали произошедшее еще позже.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В МИД прокомментировали покушение на Трампа
Вчера, 08:51
Как уточняется, покушение на Трампа случилось в субботу около 18:15 по местному времени. Первый комментарий Байдена прозвучал около 20:00, а первую партию футболок со ставшей уже культовой фотографией Трампа, размахивающего кулаком, начали продавать примерно в 20:40.
Как рассказала изданию продавец одного из онлайн-магазинов Ли Цзиньвэй, за два часа после старта продаж ее магазин получил более двух тысяч заказов как из Китая, так и из США. Девушка также подчеркнула, что к выборам в Соединенных Штатах в этом году их торговая точка выпускает сувениры только с изображением Трампа, так как "у него больше шансов на победу и он популярен среди китайских интернет-пользователей".
Тем не менее, как убедился корреспондент РИА Новости, по состоянию на 19:30 по пекинскому времени (14.30 мск), футболки с изображением Трампа после покушения на Taobao недоступны. На все запросы с упоминанием экс-президента США и стрельбы платформа пишет "приносим извинения, соответствующего товара не найдено". Если совершать поиск футболки по изображению, то он выдает другие варианты товаров.
Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены
Местные СМИ пишут, что подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
 
В миреТехнологииСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда ТрампаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала