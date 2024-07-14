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В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения

В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения - РИА Новости, 14.07.2024

В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения

Футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу после покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:43

2024-07-14T15:43

2024-07-14T17:06

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технологии

сша

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

фбр

покушение на дональда трампа

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ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости. Футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу после покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao, пишет издание South China Morning Post. По данным СМИ, продавцы отреагировали на инцидент так же быстро, как и действующий американский лидер Джо Байден. При этом другие страны прокомментировали произошедшее еще позже.Как уточняется, покушение на Трампа случилось в субботу около 18:15 по местному времени. Первый комментарий Байдена прозвучал около 20:00, а первую партию футболок со ставшей уже культовой фотографией Трампа, размахивающего кулаком, начали продавать примерно в 20:40.Как рассказала изданию продавец одного из онлайн-магазинов Ли Цзиньвэй, за два часа после старта продаж ее магазин получил более двух тысяч заказов как из Китая, так и из США. Девушка также подчеркнула, что к выборам в Соединенных Штатах в этом году их торговая точка выпускает сувениры только с изображением Трампа, так как "у него больше шансов на победу и он популярен среди китайских интернет-пользователей". Тем не менее, как убедился корреспондент РИА Новости, по состоянию на 19:30 по пекинскому времени (14.30 мск), футболки с изображением Трампа после покушения на Taobao недоступны. На все запросы с упоминанием экс-президента США и стрельбы платформа пишет "приносим извинения, соответствующего товара не найдено". Если совершать поиск футболки по изображению, то он выдает другие варианты товаров. Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело раненыМестные СМИ пишут, что подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T15:43 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа, китай