https://ria.ru/20240714/svo-1959552798.html

В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевизионная вышка

В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевизионная вышка - РИА Новости, 14.07.2024

В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевизионная вышка

Телевизионная вышка загорелась в городе Суджа Курской области в результате атаки украинского дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:39

2024-07-14T11:39

2024-07-14T11:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телевизионная вышка загорелась в городе Суджа Курской области в результате атаки украинского дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет", - написал он.

https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html

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2024

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