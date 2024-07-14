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В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевизионная вышка - РИА Новости, 14.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 14.07.2024 (обновлено: 11:47 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/svo-1959552798.html
В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевизионная вышка
В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевизионная вышка - РИА Новости, 14.07.2024
В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевизионная вышка
Телевизионная вышка загорелась в городе Суджа Курской области в результате атаки украинского дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:39
2024-07-14T11:47
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телевизионная вышка загорелась в городе Суджа Курской области в результате атаки украинского дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине
В Курской области при атаке БПЛА загорелась телевизионная вышка

Губернатор Смирнов: в Судже при атаке БПЛА загорелась телевизионная вышка

© Фото : соцсетиТелевизионная вышка в Судже, поврежденная в результате атаки украинского дрона
Телевизионная вышка в Судже, поврежденная в результате атаки украинского дрона - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Телевизионная вышка в Судже, поврежденная в результате атаки украинского дрона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телевизионная вышка загорелась в городе Суджа Курской области в результате атаки украинского дрона, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет", - написал он.
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