Свидетель стрельбы на митинге Трампа заявил, что предупредил полицию
Свидетель заявил, что предупредил полицию о стрелке на крыше еще до выстрелов
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Свидетель стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в интервью телеканалу CBS News заявил, что предупредил полицию о предполагаемом стрелке на крыше еще до стрельбы.
Свидетель рассказал, что видел, как "парень перебирался с крыши на крышу". Он отметил, что сказал офицеру, что предполагаемый стрелок был на крыше.
"Когда я повернулся, чтобы вернуться туда, где я был, как раз в этот момент раздались выстрелы, а потом начался просто хаос, и мы все бросили бежать", - добавил свидетель стрельбы.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.