https://ria.ru/20240714/suhogruz-1959660082.html

Сухогруз сел на мель в Мраморном море

Сухогруз сел на мель в Мраморном море - РИА Новости, 14.07.2024

Сухогруз сел на мель в Мраморном море

Сухогруз под флагом Панамы в воскресенье сел на мель в Мраморном море, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:51

2024-07-14T23:51

2024-07-14T23:51

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мраморное море

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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Сухогруз под флагом Панамы в воскресенье сел на мель в Мраморном море, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. "Водолазы провели оценку ущерба сухогруза Volgo Balt 213, севшего на мель у деревни Зейтинбагы провинции Муданья", - сообщило управление в пресс-релизе. В ведомстве уточнили, что в настоящее время готовится план по спасению судна. Из баз данных следует, что 114-метровый сухогруз был спущен на воду в 1978 году. Как утверждает газета Milliyet, судно село на мель около 2.00 ночи из-за того, что капитан уснул. В результате судно врезалось в скалы. По данным издания, судно загружено фуражом, после инцидента сухогрузу нанесен ущерб. Состояние 12 членов экипажа - девяти азербайджанцев и троих украинцев - хорошее, отмечает газета. По ее данным, судно шло из России.

https://ria.ru/20240526/most-1948443990.html

https://ria.ru/20240123/sukhogruz-1922906475.html

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в мире, панама, мраморное море, турция