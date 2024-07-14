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Сухогруз сел на мель в Мраморном море - РИА Новости, 14.07.2024
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23:51 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/suhogruz-1959660082.html
Сухогруз сел на мель в Мраморном море
Сухогруз сел на мель в Мраморном море - РИА Новости, 14.07.2024
Сухогруз сел на мель в Мраморном море
Сухогруз под флагом Панамы в воскресенье сел на мель в Мраморном море, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:51
2024-07-14T23:51
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панама
мраморное море
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Сухогруз под флагом Панамы в воскресенье сел на мель в Мраморном море, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. "Водолазы провели оценку ущерба сухогруза Volgo Balt 213, севшего на мель у деревни Зейтинбагы провинции Муданья", - сообщило управление в пресс-релизе. В ведомстве уточнили, что в настоящее время готовится план по спасению судна. Из баз данных следует, что 114-метровый сухогруз был спущен на воду в 1978 году. Как утверждает газета Milliyet, судно село на мель около 2.00 ночи из-за того, что капитан уснул. В результате судно врезалось в скалы. По данным издания, судно загружено фуражом, после инцидента сухогрузу нанесен ущерб. Состояние 12 членов экипажа - девяти азербайджанцев и троих украинцев - хорошее, отмечает газета. По ее данным, судно шло из России.
https://ria.ru/20240526/most-1948443990.html
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в мире, панама, мраморное море, турция
В мире, Панама, Мраморное море, Турция
Сухогруз сел на мель в Мраморном море

Сухогруз под флагом Панамы сел на мель в Мраморном море

© iStock.com / MedvedkovСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© iStock.com / Medvedkov
Сухогруз. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Сухогруз под флагом Панамы в воскресенье сел на мель в Мраморном море, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
"Водолазы провели оценку ущерба сухогруза Volgo Balt 213, севшего на мель у деревни Зейтинбагы провинции Муданья", - сообщило управление в пресс-релизе.
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В ведомстве уточнили, что в настоящее время готовится план по спасению судна.
Из баз данных следует, что 114-метровый сухогруз был спущен на воду в 1978 году.
Как утверждает газета Milliyet, судно село на мель около 2.00 ночи из-за того, что капитан уснул. В результате судно врезалось в скалы. По данным издания, судно загружено фуражом, после инцидента сухогрузу нанесен ущерб.
Состояние 12 членов экипажа - девяти азербайджанцев и троих украинцев - хорошее, отмечает газета. По ее данным, судно шло из России.
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В миреПанамаМраморное мореТурция
 
 
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