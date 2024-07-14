https://ria.ru/20240714/sudno-1959630275.html

У берегов турецкого курорта сгорело туристическое судно

У берегов турецкого курорта сгорело туристическое судно - РИА Новости, 14.07.2024

У берегов турецкого курорта сгорело туристическое судно

Туристическое судно сгорело у берегов турецкого курорта Мармарис, госпитализированы четыре пассажира, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:44

2024-07-14T19:44

2024-07-14T20:45

туризм

в мире

мармарис

турция

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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Туристическое судно сгорело у берегов турецкого курорта Мармарис, госпитализированы четыре пассажира, сообщило агентство DHA. Двадцатиметровое деревянное судно загорелось по неустановленной причине в 16.00 (время совпадает с мск). "Часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, другую часть спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны", - сообщает агентство. По его данным, с судна были эвакуированы 39 человек, четверо пострадавших с ожогами госпитализированы. Судно потушили сотрудники береговой охраны.

https://ria.ru/20240619/sudno-1953835683.html

мармарис

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мармарис, турция