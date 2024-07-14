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У берегов турецкого курорта сгорело туристическое судно - РИА Новости, 14.07.2024
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Туризм
 
19:44 14.07.2024 (обновлено: 20:45 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/sudno-1959630275.html
У берегов турецкого курорта сгорело туристическое судно
У берегов турецкого курорта сгорело туристическое судно - РИА Новости, 14.07.2024
У берегов турецкого курорта сгорело туристическое судно
Туристическое судно сгорело у берегов турецкого курорта Мармарис, госпитализированы четыре пассажира, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:44
2024-07-14T20:45
туризм
в мире
мармарис
турция
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Туристическое судно сгорело у берегов турецкого курорта Мармарис, госпитализированы четыре пассажира, сообщило агентство DHA. Двадцатиметровое деревянное судно загорелось по неустановленной причине в 16.00 (время совпадает с мск). "Часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, другую часть спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны", - сообщает агентство. По его данным, с судна были эвакуированы 39 человек, четверо пострадавших с ожогами госпитализированы. Судно потушили сотрудники береговой охраны.
https://ria.ru/20240619/sudno-1953835683.html
мармарис
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в мире, мармарис, турция
Туризм, В мире, Мармарис, Турция
У берегов турецкого курорта сгорело туристическое судно

DHA: туристическое судно сгорело у берегов Мармариса, пострадали 4 пассажира

Пожар на туристическом судне у берегов Мармариса, Турция. Кадр видо очевидца
Пожар на туристическом судне у берегов Мармариса, Турция. Кадр видо очевидца - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Пожар на туристическом судне у берегов Мармариса, Турция. Кадр видо очевидца
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Туристическое судно сгорело у берегов турецкого курорта Мармарис, госпитализированы четыре пассажира, сообщило агентство DHA.
Двадцатиметровое деревянное судно загорелось по неустановленной причине в 16.00 (время совпадает с мск).
«
"Часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, другую часть спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны", - сообщает агентство.
По его данным, с судна были эвакуированы 39 человек, четверо пострадавших с ожогами госпитализированы. Судно потушили сотрудники береговой охраны.
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