На Западе раскрыли сценарий ракетной войны США с Россией
Риттер: в случае ракетной войны США с Россией Вашингтон потерпит поражение
© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В случае ракетного обмена между Россией и США Москва одержит верх благодаря модернизированным образцам вооружений, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Если между Соединенными Штатами и Россией начнется ракетная война, Россия победит безоговорочно, потому что их ракеты современные, они рассчитаны на современную войну. У нас таких вооружений нет. Но мы, конечно, пытаемся создать такие ракеты", — рассказал эксперт.
По его мнению, американский военно-промышленный комплекс и армия не эволюционируют, они не приспособлены к конфликтам высокой интенсивности, которые будут происходить в XXI веке.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.