https://ria.ru/20240714/stsenariy-1959638428.html

На Западе раскрыли сценарий ракетной войны США с Россией

На Западе раскрыли сценарий ракетной войны США с Россией - РИА Новости, 14.07.2024

На Западе раскрыли сценарий ракетной войны США с Россией

В случае ракетного обмена между Россией и США Москва одержит верх благодаря модернизированным образцам вооружений, заявил отставной американский разведчик Скотт РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:33

2024-07-14T20:33

2024-07-14T20:33

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сша

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В случае ракетного обмена между Россией и США Москва одержит верх благодаря модернизированным образцам вооружений, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Если между Соединенными Штатами и Россией начнется ракетная война, Россия победит безоговорочно, потому что их ракеты современные, они рассчитаны на современную войну. У нас таких вооружений нет. Но мы, конечно, пытаемся создать такие ракеты", — рассказал эксперт.По его мнению, американский военно-промышленный комплекс и армия не эволюционируют, они не приспособлены к конфликтам высокой интенсивности, которые будут происходить в XXI веке.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.

https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html

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в мире, россия, сша, москва, скотт риттер, дмитрий песков, нато