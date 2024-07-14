https://ria.ru/20240714/strizhenova-1959590105.html
Актрису Любовь Стриженову похоронили в Чувашии
Актрису Любовь Стриженову похоронили в Чувашии - РИА Новости, 14.07.2024
Актрису Любовь Стриженову похоронили в Чувашии
Известную советскую актрису Любовь Стриженову, более 15 лет назад принявшую постриг под именем Иудифь, похоронили в воскресенье в скиту монастыря в Чувашии,... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:41
2024-07-14T15:41
2024-07-14T15:41
алатырь
любовь стриженова (народная артистка рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Известную советскую актрису Любовь Стриженову, более 15 лет назад принявшую постриг под именем Иудифь, похоронили в воскресенье в скиту монастыря в Чувашии, сообщили РИА Новости в обители. Ранее агентству рассказали в монастыре, что актриса умерла 11 июля от инсульта. Любовь Стриженова с 2008 года жила в женском подворье преподобного Вассиана при Свято-Троицком мужском монастыре в городе Алатыре. Рано утром в воскресенье на странице монастыря в соцсети "ВКонтакте" появилась запись: "Сегодня монастырь прощается с монахиней Иудифь (актриса Любовь Васильевна Стриженова)". Как рассказали корреспонденту агентства в монастыре, "монахиню Иудифь похоронили в воскресенье на скиту (при монастыре)". Сообщить подробности церемонии собеседница агентства отказалась, заявив, что "на это нет благословения". Любовь Стриженова, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, вторая жена актера Олега Стриженова и мать режиссера Александра Стриженова, родилась 6 августа 1940 года. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене МХАТ, а после его раздела — на сцене МХАТ имени Горького. Снималась в кино — в фильмах "Случай из следственной практики", "Каникулы Кроша", "Вечный зов", "Бесы" и других, вела на Всесоюзном радио передачу "Взрослым о детях".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алатырь, любовь стриженова (народная артистка рф), россия
Алатырь, Любовь Стриженова (народная артистка РФ), Россия
Актрису Любовь Стриженову похоронили в Чувашии
Актрису Любовь Стриженову похоронили в скиту монастыря в Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Известную советскую актрису Любовь Стриженову, более 15 лет назад принявшую постриг под именем Иудифь, похоронили в воскресенье в скиту монастыря в Чувашии, сообщили РИА Новости в обители.
Ранее агентству рассказали в монастыре, что актриса умерла 11 июля от инсульта. Любовь Стриженова с 2008 года жила в женском подворье преподобного Вассиана при Свято-Троицком мужском монастыре в городе Алатыре
.
Рано утром в воскресенье на странице монастыря в соцсети "ВКонтакте" появилась запись: "Сегодня монастырь прощается с монахиней Иудифь (актриса Любовь Васильевна Стриженова)".
Как рассказали корреспонденту агентства в монастыре, "монахиню Иудифь похоронили в воскресенье на скиту (при монастыре)". Сообщить подробности церемонии собеседница агентства отказалась, заявив, что "на это нет благословения".
Любовь Стриженова, заслуженная артистка РСФСР
, народная артистка России
, вторая жена актера Олега Стриженова и мать режиссера Александра Стриженова, родилась 6 августа 1940 года. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене МХАТ, а после его раздела — на сцене МХАТ имени Горького. Снималась в кино — в фильмах "Случай из следственной практики", "Каникулы Кроша", "Вечный зов", "Бесы" и других, вела на Всесоюзном радио передачу "Взрослым о детях".