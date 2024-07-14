https://ria.ru/20240714/sportkompleks-1959485822.html

Ефимов: в Москве по КРТ построят шесть спорткомплексов

Ефимов: в Москве по КРТ построят шесть спорткомплексов - РИА Новости, 14.07.2024

Ефимов: в Москве по КРТ построят шесть спорткомплексов

В Москве в рамках реализации пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, рассказал... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:06

2024-07-14T12:06

2024-07-14T12:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 июля — РИА Новости. В Москве в рамках реализации пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."С января по июнь было принято 24 решения о КРТ, пять из которых предусматривают строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов превысит 38 тысяч квадратных метров. Новые места для занятий спортом появятся в районах Даниловский, Нижегородский, Царицыно, Южное Бутово и Ясенево", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что в рамках этих проектов будет построено четыре физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), а также спортивно-развлекательный центр и многофункциональный спортивный комплекс с ледовой площадкой.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что крупнейший ФОК в Царицыно площадью более 17 тысяч квадратных метров будет готов в течение семи лет, его проект уже реализуется.

https://ria.ru/20240713/zhile-1959398128.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы