Спецоперация, 14 июля: ВС России взяли под контроль село Урожайное в ДНР
ВС России взяли под контроль Урожайное в ДНР, идет зачистка и разминирование
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, мирных переговорах по Украине и готовности главкома ВСУ капитулировать — в материале РИА Новости.
Российские военные освободили Урожайное в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике, сейчас идет его зачистка и разминирование, следует из сводки Минобороны.
Кроме того, "Восток" и другие российские группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям 35 украинских бригад и отразили 12 атак и контратак противника. Потери украинских войск составили до 1645 военных.
Киев лишился пяти гаубиц М777 и двух М198 производства США, а также шести FH-70 производства Великобритании, двух гаубиц L-119 производства Великобритании и четырех орудий М119 производства США, двух гаубиц "Мста-Б", четырех орудий Д-20 и восьми Д-30, а также двух станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, станции радиоэлектронной разведки "Пластун", радиолокационной станция воздушной разведки "RADA RPS-42" израильского производства.
Помимо этого, украинские войска потеряли реактивную систему залпового огня "Град", три боевые бронированные машины, два бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США. Также уничтожены 11 складов боеприпасов.
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"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм орудия Д-20, три 105 мм орудия М119 производства США", — добавили в Минобороны.
Авиация, артиллерия и беспилотники поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки. Ракетный комплекс "Искандер" уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ. Также был поражен дивизион зенитного ракетного комплекса "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Помимо немецкого ЗРК противник потерял три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D производства ФРГ и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения, а также свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей.
Российские средства ПВО сбили 33 беспилотных летательных аппарата и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Кроме того, утром в воскресенье Минобороны сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".
Никакой зловредной деятельности
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытка покушения на Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, готовилась на деньги США. По ее словам, без такого финансирования "никакой зловредной деятельности" украинских спецслужб и в целом администрации президента Украины не было бы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине. Интервью с ним выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Песков отметил, что заявления о том, что Украина вступит в НАТО, свидетельствуют о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченности России. Кроме того, по его словам, НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости.
Украинские военные 14 июля обстреляли из артиллерии приграничный город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Готовы помочь
Международный комитет Красного Креста (МККК) готов принять участие в передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76, который ВСУ сбили 24 января, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
Согласен на капитуляцию
Воздушная тревога в воскресенье была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Украинские СМИ на этом фоне сообщали о взрывах в Сумской области и Днепропетровске.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.