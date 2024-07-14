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Спецоперация, 14 июля: ВС России взяли под контроль село Урожайное в ДНР - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 14.07.2024 (обновлено: 18:27 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/spetsoperatsiya-1959616692.html
Спецоперация, 14 июля: ВС России взяли под контроль село Урожайное в ДНР
Спецоперация, 14 июля: ВС России взяли под контроль село Урожайное в ДНР - РИА Новости, 14.07.2024
Спецоперация, 14 июля: ВС России взяли под контроль село Урожайное в ДНР
О продвижении российских войск в зоне спецоперации, мирных переговорах по Украине и готовности главкома ВСУ капитулировать — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:18
2024-07-14T18:27
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
сцкк
нато
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, мирных переговорах по Украине и готовности главкома ВСУ капитулировать — в материале РИА Новости.Российские военные освободили Урожайное в ДНРПодразделения российской группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике, сейчас идет его зачистка и разминирование, следует из сводки Минобороны.Кроме того, "Восток" и другие российские группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям 35 украинских бригад и отразили 12 атак и контратак противника. Потери украинских войск составили до 1645 военных. Киев лишился пяти гаубиц М777 и двух М198 производства США, а также шести FH-70 производства Великобритании, двух гаубиц L-119 производства Великобритании и четырех орудий М119 производства США, двух гаубиц "Мста-Б", четырех орудий Д-20 и восьми Д-30, а также двух станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, станции радиоэлектронной разведки "Пластун", радиолокационной станция воздушной разведки "RADA RPS-42" израильского производства. Помимо этого, украинские войска потеряли реактивную систему залпового огня "Град", три боевые бронированные машины, два бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США. Также уничтожены 11 складов боеприпасов. &quot;В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм орудия Д-20, три 105 мм орудия М119 производства США&quot;, — добавили в Минобороны.Авиация, артиллерия и беспилотники поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки. Ракетный комплекс "Искандер" уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ. Также был поражен дивизион зенитного ракетного комплекса "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Помимо немецкого ЗРК противник потерял три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D производства ФРГ и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения, а также свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей. Российские средства ПВО сбили 33 беспилотных летательных аппарата и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, утром в воскресенье Минобороны сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". Никакой зловредной деятельности Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытка покушения на Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, готовилась на деньги США. По ее словам, без такого финансирования "никакой зловредной деятельности" украинских спецслужб и в целом администрации президента Украины не было бы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине. Интервью с ним выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Песков отметил, что заявления о том, что Украина вступит в НАТО, свидетельствуют о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченности России. Кроме того, по его словам, НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска несколько раз обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Украинские военные 14 июля обстреляли из артиллерии приграничный город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Готовы помочьМеждународный комитет Красного Креста (МККК) готов принять участие в передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76, который ВСУ сбили 24 января, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. Согласен на капитуляцию Воздушная тревога в воскресенье была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Украинские СМИ на этом фоне сообщали о взрывах в Сумской области и Днепропетровске. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Расчет "Искандер" уничтожил ЗРК "IRIS-T" производства ФРГ в Днепропетровской области
Уничтожение ЗРК «IRIS-T» производства ФРГ в Днепропетровской области
2024-07-14T18:18
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PT0M28S
Взятие в плен солдат ВСУ бойцами спецназа "АХМАТ"
Сегодня, в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции, бойцами группы "Шустрого" спецназа "АХМАТ" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяты в плен еще трое солдат противника.
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россия, сша, украина, владимир путин, сцкк, нато, дмитрий песков, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, СЦКК, НАТО, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 14 июля: ВС России взяли под контроль село Урожайное в ДНР

ВС России взяли под контроль Урожайное в ДНР, идет зачистка и разминирование

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, мирных переговорах по Украине и готовности главкома ВСУ капитулировать — в материале РИА Новости.

Российские военные освободили Урожайное в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике, сейчас идет его зачистка и разминирование, следует из сводки Минобороны.
Кроме того, "Восток" и другие российские группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям 35 украинских бригад и отразили 12 атак и контратак противника. Потери украинских войск составили до 1645 военных.
Киев лишился пяти гаубиц М777 и двух М198 производства США, а также шести FH-70 производства Великобритании, двух гаубиц L-119 производства Великобритании и четырех орудий М119 производства США, двух гаубиц "Мста-Б", четырех орудий Д-20 и восьми Д-30, а также двух станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, станции радиоэлектронной разведки "Пластун", радиолокационной станция воздушной разведки "RADA RPS-42" израильского производства.
Помимо этого, украинские войска потеряли реактивную систему залпового огня "Град", три боевые бронированные машины, два бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США. Также уничтожены 11 складов боеприпасов.
«

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм орудия Д-20, три 105 мм орудия М119 производства США", — добавили в Минобороны.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.07.2024Посмотреть
Авиация, артиллерия и беспилотники поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки. Ракетный комплекс "Искандер" уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ. Также был поражен дивизион зенитного ракетного комплекса "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Помимо немецкого ЗРК противник потерял три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D производства ФРГ и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения, а также свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей.
Российские средства ПВО сбили 33 беспилотных летательных аппарата и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Кроме того, утром в воскресенье Минобороны сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".
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"Нужно срочно его убрать". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за ситуации в США
Вчера, 13:14

Никакой зловредной деятельности

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытка покушения на Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, готовилась на деньги США. По ее словам, без такого финансирования "никакой зловредной деятельности" украинских спецслужб и в целом администрации президента Украины не было бы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине. Интервью с ним выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Песков отметил, что заявления о том, что Украина вступит в НАТО, свидетельствуют о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченности России. Кроме того, по его словам, НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска несколько раз обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Украинские военные 14 июля обстреляли из артиллерии приграничный город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Готовы помочь

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов принять участие в передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76, который ВСУ сбили 24 января, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.

Согласен на капитуляцию

Воздушная тревога в воскресенье была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Украинские СМИ на этом фоне сообщали о взрывах в Сумской области и Днепропетровске.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСЦККНАТОДмитрий ПесковМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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