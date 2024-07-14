https://ria.ru/20240714/spetsoperatsiya-1959616692.html

Спецоперация, 14 июля: ВС России взяли под контроль село Урожайное в ДНР

Спецоперация, 14 июля: ВС России взяли под контроль село Урожайное в ДНР - РИА Новости, 14.07.2024

Спецоперация, 14 июля: ВС России взяли под контроль село Урожайное в ДНР

О продвижении российских войск в зоне спецоперации, мирных переговорах по Украине и готовности главкома ВСУ капитулировать — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:18

2024-07-14T18:18

2024-07-14T18:27

специальная военная операция на украине

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, мирных переговорах по Украине и готовности главкома ВСУ капитулировать — в материале РИА Новости.Российские военные освободили Урожайное в ДНРПодразделения российской группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой Народной Республике, сейчас идет его зачистка и разминирование, следует из сводки Минобороны.Кроме того, "Восток" и другие российские группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям 35 украинских бригад и отразили 12 атак и контратак противника. Потери украинских войск составили до 1645 военных. Киев лишился пяти гаубиц М777 и двух М198 производства США, а также шести FH-70 производства Великобритании, двух гаубиц L-119 производства Великобритании и четырех орудий М119 производства США, двух гаубиц "Мста-Б", четырех орудий Д-20 и восьми Д-30, а также двух станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, станции радиоэлектронной разведки "Пластун", радиолокационной станция воздушной разведки "RADA RPS-42" израильского производства. Помимо этого, украинские войска потеряли реактивную систему залпового огня "Град", три боевые бронированные машины, два бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США. Также уничтожены 11 складов боеприпасов. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм орудия Д-20, три 105 мм орудия М119 производства США", — добавили в Минобороны.Авиация, артиллерия и беспилотники поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки. Ракетный комплекс "Искандер" уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ. Также был поражен дивизион зенитного ракетного комплекса "Печора" 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Помимо немецкого ЗРК противник потерял три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D производства ФРГ и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения, а также свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей. Российские средства ПВО сбили 33 беспилотных летательных аппарата и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, утром в воскресенье Минобороны сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". Никакой зловредной деятельности Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытка покушения на Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, готовилась на деньги США. По ее словам, без такого финансирования "никакой зловредной деятельности" украинских спецслужб и в целом администрации президента Украины не было бы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине. Интервью с ним выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Песков отметил, что заявления о том, что Украина вступит в НАТО, свидетельствуют о том, что альянс никогда не будет учитывать озабоченности России. Кроме того, по его словам, НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом России и не склонна к гибкости. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска несколько раз обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Украинские военные 14 июля обстреляли из артиллерии приграничный город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Готовы помочьМеждународный комитет Красного Креста (МККК) готов принять участие в передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76, который ВСУ сбили 24 января, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. Согласен на капитуляцию Воздушная тревога в воскресенье была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Украинские СМИ на этом фоне сообщали о взрывах в Сумской области и Днепропетровске. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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