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В Крыму спасли человека, унесенного в море на сапборде - РИА Новости, 14.07.2024
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Хорошие новости
 
19:19 14.07.2024 (обновлено: 19:25 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/spasenie-1959626900.html
В Крыму спасли человека, унесенного в море на сапборде
В Крыму спасли человека, унесенного в море на сапборде - РИА Новости, 14.07.2024
В Крыму спасли человека, унесенного в море на сапборде
В Крыму спасли унесенного в море на сапборде человека, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:19
2024-07-14T19:25
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. В Крыму спасли унесенного в море на сапборде человека, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. &quot;Пострадавший был обнаружен на поверхности моря, на расстоянии около 1,5 километра от береговой линии. С использованием штатного спуско-подъемного устройства вертолета пострадавший был эвакуирован с водной поверхности на борт воздушного судна и доставлен на берег&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Садаклиева, человека на сапборде сильным ветром унесло в море на востоке полуострова в районе села Яковенково. Для его спасения из Симферополя отправили вертолет, а также местную дежурную смену спасателей.
https://ria.ru/20240710/krym-1958667481.html
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происшествия, симферополь
Хорошие новости, Происшествия, Симферополь
В Крыму спасли человека, унесенного в море на сапборде

В Крыму спасли мужчину, унесенного сильным ветром в море на сапборде

© ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"Вертолет Симферопольского звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России вылетает для спасения человека на сапборде. Кадр видео
Вертолет Симферопольского звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России вылетает для спасения человека на сапборде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
Вертолет Симферопольского звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России вылетает для спасения человека на сапборде. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. В Крыму спасли унесенного в море на сапборде человека, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
«

"Пострадавший был обнаружен на поверхности моря, на расстоянии около 1,5 километра от береговой линии. С использованием штатного спуско-подъемного устройства вертолета пострадавший был эвакуирован с водной поверхности на борт воздушного судна и доставлен на берег", — написал он в Telegram-канале.

По словам Садаклиева, человека на сапборде сильным ветром унесло в море на востоке полуострова в районе села Яковенково. Для его спасения из Симферополя отправили вертолет, а также местную дежурную смену спасателей.
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