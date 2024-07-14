В Крыму спасли человека, унесенного в море на сапборде
В Крыму спасли мужчину, унесенного сильным ветром в море на сапборде
© ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"Вертолет Симферопольского звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России вылетает для спасения человека на сапборде. Кадр видео
© ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
Вертолет Симферопольского звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России вылетает для спасения человека на сапборде. Кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. В Крыму спасли унесенного в море на сапборде человека, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
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"Пострадавший был обнаружен на поверхности моря, на расстоянии около 1,5 километра от береговой линии. С использованием штатного спуско-подъемного устройства вертолета пострадавший был эвакуирован с водной поверхности на борт воздушного судна и доставлен на берег", — написал он в Telegram-канале.
По словам Садаклиева, человека на сапборде сильным ветром унесло в море на востоке полуострова в районе села Яковенково. Для его спасения из Симферополя отправили вертолет, а также местную дежурную смену спасателей.
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