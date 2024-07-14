https://ria.ru/20240714/spasenie-1959626900.html

В Крыму спасли человека, унесенного в море на сапборде

В Крыму спасли человека, унесенного в море на сапборде - РИА Новости, 14.07.2024

В Крыму спасли человека, унесенного в море на сапборде

В Крыму спасли унесенного в море на сапборде человека, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:19

2024-07-14T19:19

2024-07-14T19:25

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. В Крыму спасли унесенного в море на сапборде человека, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев. "Пострадавший был обнаружен на поверхности моря, на расстоянии около 1,5 километра от береговой линии. С использованием штатного спуско-подъемного устройства вертолета пострадавший был эвакуирован с водной поверхности на борт воздушного судна и доставлен на берег", — написал он в Telegram-канале.По словам Садаклиева, человека на сапборде сильным ветром унесло в море на востоке полуострова в районе села Яковенково. Для его спасения из Симферополя отправили вертолет, а также местную дежурную смену спасателей.

https://ria.ru/20240710/krym-1958667481.html

симферополь

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происшествия, симферополь