https://ria.ru/20240714/sochi-1959608187.html
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара - РИА Новости, 14.07.2024
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара
Сильная жара прогнозируется в предгорных районах Сочи с 14 по 15 июля, в связи с этим в городе усилили контроль пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:18
2024-07-14T17:18
2024-07-14T17:18
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СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в предгорных районах Сочи с 14 по 15 июля, в связи с этим в городе усилили контроль пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее в гидрометцентре Краснодарского края РИА Новости рассказывали, что лето на курорте в этом году будет жарким и засушливым. "По прогнозам метеорологов, до конца дня 14 июля, а также в течение дня 15 июля 2024 года в предгорной зоне Сочи и ФТ Сириус ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +36+37 °С", - предупредили в мэрии. Туристам и жителям курорта, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу, остальным следует ограничить пребывание на солнце, надевать головной убор и по возможности принимать водные процедуры. "На курорте усилен контроль за состоянием пожарной безопасности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор запрещено", - сказано в сообщении горадминисрации. Жара, устоявшаяся на курорте, также увеличивает число посетителей на городских пляжах в Сочи, рассказали РИА Новости арендаторы пляжных территорий "Маяк", "Ривьера", "Приморский", "Дельмар". Отдыхающие, спасаясь от жары, приходят на море с утра, отмечали агентству в администрации пляжа "Маяк". Из-за жаркой погоды также высох Агурский водопад, говорили в Сочинском национальном парке.
https://ria.ru/20240712/zhara-1959146353.html
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сочи, краснодарский край
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара
В Сочи из-за сильной жары усилили контроль пожарной безопасности до 15 июля
СОЧИ, 14 июл – РИА Новости.
Сильная жара прогнозируется в предгорных районах Сочи с 14 по 15 июля, в связи с этим в городе усилили контроль пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе
администрации города.
Ранее в гидрометцентре Краснодарского края
РИА Новости рассказывали, что лето на курорте в этом году будет жарким и засушливым.
«
"По прогнозам метеорологов, до конца дня 14 июля, а также в течение дня 15 июля 2024 года в предгорной зоне Сочи и ФТ Сириус ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +36+37 °С", - предупредили в мэрии.
Туристам и жителям курорта, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу, остальным следует ограничить пребывание на солнце, надевать головной убор и по возможности принимать водные процедуры. "На курорте усилен контроль за состоянием пожарной безопасности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор запрещено", - сказано в сообщении горадминисрации.
Жара, устоявшаяся на курорте, также увеличивает число посетителей на городских пляжах в Сочи, рассказали РИА Новости арендаторы пляжных территорий "Маяк", "Ривьера", "Приморский", "Дельмар". Отдыхающие, спасаясь от жары, приходят на море с утра, отмечали агентству в администрации пляжа "Маяк". Из-за жаркой погоды также высох Агурский водопад, говорили в Сочинском национальном парке.