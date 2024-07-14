Рейтинг@Mail.ru
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/sochi-1959608187.html
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара - РИА Новости, 14.07.2024
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара
Сильная жара прогнозируется в предгорных районах Сочи с 14 по 15 июля, в связи с этим в городе усилили контроль пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:18
2024-07-14T17:18
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147324/17/1473241706_0:199:2935:1849_1920x0_80_0_0_d96c74286a629af546c07c5be7d12aa8.jpg
СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в предгорных районах Сочи с 14 по 15 июля, в связи с этим в городе усилили контроль пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее в гидрометцентре Краснодарского края РИА Новости рассказывали, что лето на курорте в этом году будет жарким и засушливым. "По прогнозам метеорологов, до конца дня 14 июля, а также в течение дня 15 июля 2024 года в предгорной зоне Сочи и ФТ Сириус ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +36+37 °С", - предупредили в мэрии. Туристам и жителям курорта, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу, остальным следует ограничить пребывание на солнце, надевать головной убор и по возможности принимать водные процедуры. "На курорте усилен контроль за состоянием пожарной безопасности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор запрещено", - сказано в сообщении горадминисрации. Жара, устоявшаяся на курорте, также увеличивает число посетителей на городских пляжах в Сочи, рассказали РИА Новости арендаторы пляжных территорий "Маяк", "Ривьера", "Приморский", "Дельмар". Отдыхающие, спасаясь от жары, приходят на море с утра, отмечали агентству в администрации пляжа "Маяк". Из-за жаркой погоды также высох Агурский водопад, говорили в Сочинском национальном парке.
https://ria.ru/20240712/zhara-1959146353.html
https://ria.ru/20240711/puteshestviya-1958835328.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147324/17/1473241706_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_a5d77e4584b86f5db098a7542d92e7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодарский край
Сочи, Краснодарский край
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара

В Сочи из-за сильной жары усилили контроль пожарной безопасности до 15 июля

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк Сочи
 Сочи - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в предгорных районах Сочи с 14 по 15 июля, в связи с этим в городе усилили контроль пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее в гидрометцентре Краснодарского края РИА Новости рассказывали, что лето на курорте в этом году будет жарким и засушливым.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару
12 июля, 09:28
«
"По прогнозам метеорологов, до конца дня 14 июля, а также в течение дня 15 июля 2024 года в предгорной зоне Сочи и ФТ Сириус ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +36+37 °С", - предупредили в мэрии.
Туристам и жителям курорта, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу, остальным следует ограничить пребывание на солнце, надевать головной убор и по возможности принимать водные процедуры. "На курорте усилен контроль за состоянием пожарной безопасности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор запрещено", - сказано в сообщении горадминисрации.
Жара, устоявшаяся на курорте, также увеличивает число посетителей на городских пляжах в Сочи, рассказали РИА Новости арендаторы пляжных территорий "Маяк", "Ривьера", "Приморский", "Дельмар". Отдыхающие, спасаясь от жары, приходят на море с утра, отмечали агентству в администрации пляжа "Маяк". Из-за жаркой погоды также высох Агурский водопад, говорили в Сочинском национальном парке.
Жаркая погода в регионах России - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Эксперты рассказали, какой отдых выбирают россияне в жару
11 июля, 04:08
 
СочиКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала