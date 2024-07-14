https://ria.ru/20240714/sochi-1959608187.html

В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара

В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара - РИА Новости, 14.07.2024

В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара

Сильная жара прогнозируется в предгорных районах Сочи с 14 по 15 июля, в связи с этим в городе усилили контроль пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:18

2024-07-14T17:18

2024-07-14T17:18

сочи

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147324/17/1473241706_0:199:2935:1849_1920x0_80_0_0_d96c74286a629af546c07c5be7d12aa8.jpg

СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в предгорных районах Сочи с 14 по 15 июля, в связи с этим в городе усилили контроль пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее в гидрометцентре Краснодарского края РИА Новости рассказывали, что лето на курорте в этом году будет жарким и засушливым. "По прогнозам метеорологов, до конца дня 14 июля, а также в течение дня 15 июля 2024 года в предгорной зоне Сочи и ФТ Сириус ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +36+37 °С", - предупредили в мэрии. Туристам и жителям курорта, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу, остальным следует ограничить пребывание на солнце, надевать головной убор и по возможности принимать водные процедуры. "На курорте усилен контроль за состоянием пожарной безопасности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор запрещено", - сказано в сообщении горадминисрации. Жара, устоявшаяся на курорте, также увеличивает число посетителей на городских пляжах в Сочи, рассказали РИА Новости арендаторы пляжных территорий "Маяк", "Ривьера", "Приморский", "Дельмар". Отдыхающие, спасаясь от жары, приходят на море с утра, отмечали агентству в администрации пляжа "Маяк". Из-за жаркой погоды также высох Агурский водопад, говорили в Сочинском национальном парке.

https://ria.ru/20240712/zhara-1959146353.html

https://ria.ru/20240711/puteshestviya-1958835328.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, краснодарский край