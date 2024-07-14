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СМИ раскрыли, где работал подозреваемый в нападении на Трампа

СМИ раскрыли, где работал подозреваемый в нападении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

СМИ раскрыли, где работал подозреваемый в нападении на Трампа

Подозреваемый в нападении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс работал в реабилитационном центре, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:02

2024-07-14T22:02

2024-07-14T22:07

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс работал в реабилитационном центре, сообщает газета New York Times. "Крукс работал специалистом по питанию в центре квалифицированного медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк", - пишет издание со ссылкой на администратора центра Марси Гримм. По ее словам, Крукс "выполнял свою работу, не вызывая обеспокоенности, и его биография была чистой". Женщина отметила, что в центре были шокированы, узнав о его возможной причастности к нападению, и руководство центра сотрудничает с правоохранителями. Подозреваемый также не имеет никакого отношения к вооруженным силам США и не числится ни в одной из баз данных министерства обороны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/bayden-1959642621.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа