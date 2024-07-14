https://ria.ru/20240714/slutskij-1959582312.html
Слуцкий: покушение на Трампа показывает глубину кризиса демократии в США
Слуцкий: покушение на Трампа показывает глубину кризиса демократии в США - РИА Новости, 14.07.2024
Слуцкий: покушение на Трампа показывает глубину кризиса демократии в США
Трагический случай с покушением на экс-президента США Дональда Трампа еще раз показывает всю глубину кризиса демократии в США, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:03
2024-07-14T15:03
2024-07-14T15:03
в мире
сша
пенсильвания
вашингтон (штат)
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959536084_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_d7c46a7480eb92d84e013baa43b552bd.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Трагический случай с покушением на экс-президента США Дональда Трампа еще раз показывает всю глубину кризиса демократии в США, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Этот трагический случай еще раз показывает всю глубину кризиса демократии в США. Насаждаемый Вашингтоном "управляемый хаос" по всему миру в собственных целях, похоже, выходит из-под контроля и возвращается бумерангом в Соединенные Штаты", - написал он в своем Telegram-канале. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html
сша
пенсильвания
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959536084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eedb4dc8a344f90ec4bc667778d6521.jpg
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-14T15:03
true
PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, вашингтон (штат), дональд трамп, леонид слуцкий (политик), джо байден, фбр, госдума рф, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Джо Байден, ФБР, Госдума РФ, Покушение на Дональда Трампа
Слуцкий: покушение на Трампа показывает глубину кризиса демократии в США
Слуцкий: покушение на Трампа показывает всю глубину кризиса демократии в США