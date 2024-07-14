https://ria.ru/20240714/slutskij-1959582312.html

Слуцкий: покушение на Трампа показывает глубину кризиса демократии в США

Слуцкий: покушение на Трампа показывает глубину кризиса демократии в США - РИА Новости, 14.07.2024

Слуцкий: покушение на Трампа показывает глубину кризиса демократии в США

Трагический случай с покушением на экс-президента США Дональда Трампа еще раз показывает всю глубину кризиса демократии в США, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:03

2024-07-14T15:03

2024-07-14T15:03

в мире

сша

пенсильвания

вашингтон (штат)

дональд трамп

леонид слуцкий (политик)

джо байден

фбр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Трагический случай с покушением на экс-президента США Дональда Трампа еще раз показывает всю глубину кризиса демократии в США, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Этот трагический случай еще раз показывает всю глубину кризиса демократии в США. Насаждаемый Вашингтоном "управляемый хаос" по всему миру в собственных целях, похоже, выходит из-под контроля и возвращается бумерангом в Соединенные Штаты", - написал он в своем Telegram-канале. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html

сша

пенсильвания

вашингтон (штат)

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T15:03 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, пенсильвания, вашингтон (штат), дональд трамп, леонид слуцкий (политик), джо байден, фбр, госдума рф, покушение на дональда трампа