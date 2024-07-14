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СМИ: связь стрелявшего в Трампа с экстремистами пока не обнаружена - РИА Новости, 14.07.2024
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20:48 14.07.2024
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СМИ: связь стрелявшего в Трампа с экстремистами пока не обнаружена
СМИ: связь стрелявшего в Трампа с экстремистами пока не обнаружена - РИА Новости, 14.07.2024
СМИ: связь стрелявшего в Трампа с экстремистами пока не обнаружена
Следователи пока не обнаружили связь подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями, они продолжают... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:48
2024-07-14T20:48
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи пока не обнаружили связь подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями, они продолжают изучать информацию, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Связи с экстремистами неизвестны. Следователи все еще ищут связи подозреваемого с экстремистскими организациями или личностями, изучая информацию с телефона и других цифровых устройств подозреваемого", - говорится в сообщении телеканала. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ: связь стрелявшего в Трампа с экстремистами пока не обнаружена

ABC News: следователи пока не нашли связи стрелявшего в Трампа с экстремистами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи пока не обнаружили связь подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями, они продолжают изучать информацию, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«
"Связи с экстремистами неизвестны. Следователи все еще ищут связи подозреваемого с экстремистскими организациями или личностями, изучая информацию с телефона и других цифровых устройств подозреваемого", - говорится в сообщении телеканала.
Покушение на Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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