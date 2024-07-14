https://ria.ru/20240714/sledovateli-1959639746.html

СМИ: связь стрелявшего в Трампа с экстремистами пока не обнаружена

СМИ: связь стрелявшего в Трампа с экстремистами пока не обнаружена - РИА Новости, 14.07.2024

СМИ: связь стрелявшего в Трампа с экстремистами пока не обнаружена

Следователи пока не обнаружили связь подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями, они продолжают... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:48

2024-07-14T20:48

2024-07-14T20:48

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи пока не обнаружили связь подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями, они продолжают изучать информацию, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Связи с экстремистами неизвестны. Следователи все еще ищут связи подозреваемого с экстремистскими организациями или личностями, изучая информацию с телефона и других цифровых устройств подозреваемого", - говорится в сообщении телеканала. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T20:48 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа