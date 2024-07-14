В Москве выросла средняя скорость движения машин
Дептранс: средняя скорость движения автомобилей в Москве выросла до 30 км в час
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве
Автомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Средняя скорость движения машин в Москве выросла на 15 % по сравнению с прошлым годом, дороги стали свободнее, сообщает департамент транспорта столицы.
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"В начале июля скорость в городе выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Движение в Москве стало свободнее. В 2023 году средняя скорость в городе составляла 26 км/ч, а в 2024 году выросла до 30 км/ч", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что скорость увеличилась из-за того, что москвичи теперь ездят по новым магистралям. Кроме того, на дорогах стало меньше машин: в прошлом году было 2,84 миллиона авто, в этом — 2,81 миллиона. Также с начала июля в городе преимущественно хорошая погода без сильных осадков, что позволяет москвичам чаще ездить на велосипедах.
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