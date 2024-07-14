https://ria.ru/20240714/skorost-1959580095.html

В Москве выросла средняя скорость движения машин

В Москве выросла средняя скорость движения машин - РИА Новости, 14.07.2024

В Москве выросла средняя скорость движения машин

Средняя скорость движения машин в Москве выросла на 15 % по сравнению с прошлым годом, дороги стали свободнее, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:45

2024-07-14T14:45

2024-07-14T14:45

общество

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Средняя скорость движения машин в Москве выросла на 15 % по сравнению с прошлым годом, дороги стали свободнее, сообщает департамент транспорта столицы. "В начале июля скорость в городе выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Движение в Москве стало свободнее. В 2023 году средняя скорость в городе составляла 26 км/ч, а в 2024 году выросла до 30 км/ч", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что скорость увеличилась из-за того, что москвичи теперь ездят по новым магистралям. Кроме того, на дорогах стало меньше машин: в прошлом году было 2,84 миллиона авто, в этом — 2,81 миллиона. Также с начала июля в городе преимущественно хорошая погода без сильных осадков, что позволяет москвичам чаще ездить на велосипедах.

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, москва, департамент транспорта г. москвы