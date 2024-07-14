https://ria.ru/20240714/sirija-1959649869.html

Беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

Беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом в Сирии - РИА Новости, 14.07.2024

Беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в пятницу РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:13

2024-07-14T22:13

2024-07-14T22:13

война в сирии

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хомс (город)

россия

сирия

воздушно-космические силы россии

су-35

f-15se

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в пятницу замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он на брифинге. Помимо этого, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений правил использования авиацией "коалиции" воздушного пространства Сирийской арабской республики парой истребителей F-15, парой истребителей "Rafale" и двумя парами штурмовиков А-10.

https://ria.ru/20240714/siriya-1959500072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хомс (город), россия, сирия, воздушно-космические силы россии, су-35, f-15se, rafale, центр примирения враждующих сторон в сирии