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Беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом в Сирии
Беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом в Сирии - РИА Новости, 14.07.2024
Беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом в Сирии
Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в пятницу РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:13
2024-07-14T22:13
2024-07-14T22:13
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в пятницу замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он на брифинге. Помимо этого, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений правил использования авиацией "коалиции" воздушного пространства Сирийской арабской республики парой истребителей F-15, парой истребителей "Rafale" и двумя парами штурмовиков А-10.
https://ria.ru/20240714/siriya-1959500072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, хомс (город), россия, сирия, воздушно-космические силы россии, су-35, f-15se, rafale, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Хомс (город), Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Су-35, F-15SE, Rafale, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом в Сирии
ЦПВС: MQ-9 Reaper "коалиции" опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ над провинцией Хомс