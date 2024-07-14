https://ria.ru/20240714/shtab-1959602703.html

Сотрудникам штаба Трампа запретили посещать офисы в Вашингтоне, пишут СМИ

Сотрудникам штаба Трампа запретили посещать офисы в Вашингтоне, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2024

Сотрудникам штаба Трампа запретили посещать офисы в Вашингтоне, пишут СМИ

Сотрудникам предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа дали указание не посещать офисы в Вашингтоне и флоридском городе Уэст-Палм-Бич в воскресенье... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:50

2024-07-14T16:50

2024-07-14T16:50

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сша

вашингтон (штат)

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

фбр

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Сотрудникам предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа дали указание не посещать офисы в Вашингтоне и флоридском городе Уэст-Палм-Бич в воскресенье в связи с проверкой безопасности после покушения на бывшего хозяина Белого дома, кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ. "Высокопоставленные советники команды Дональда Трампа сказали сотрудникам держаться подальше от их офисов в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич в воскресенье, поскольку в обоих местах проходит проверка, связанная со стрельбой в экс-президента в субботу", - пишет издание. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

вашингтон (штат)

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T16:50 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, вашингтон (штат), пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр