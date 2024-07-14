https://ria.ru/20240714/shtab-1959602703.html
Сотрудникам штаба Трампа запретили посещать офисы в Вашингтоне, пишут СМИ
Сотрудникам штаба Трампа запретили посещать офисы в Вашингтоне, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2024
Сотрудникам штаба Трампа запретили посещать офисы в Вашингтоне, пишут СМИ
Сотрудникам предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа дали указание не посещать офисы в Вашингтоне и флоридском городе Уэст-Палм-Бич в воскресенье... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:50
2024-07-14T16:50
2024-07-14T16:50
в мире
сша
вашингтон (штат)
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Сотрудникам предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа дали указание не посещать офисы в Вашингтоне и флоридском городе Уэст-Палм-Бич в воскресенье в связи с проверкой безопасности после покушения на бывшего хозяина Белого дома, кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ. "Высокопоставленные советники команды Дональда Трампа сказали сотрудникам держаться подальше от их офисов в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич в воскресенье, поскольку в обоих местах проходит проверка, связанная со стрельбой в экс-президента в субботу", - пишет издание. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
сша
вашингтон (штат)
пенсильвания
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959536128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e93fe2361d03e1da2b010eb2ad68401.jpg
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-14T16:50
true
PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Вашингтон (штат), Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Сотрудникам штаба Трампа запретили посещать офисы в Вашингтоне, пишут СМИ
WP: сотрудникам Трампа запретили посещать ряд офисов из-за проверки безопасности
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Сотрудникам предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа дали указание не посещать офисы в Вашингтоне и флоридском городе Уэст-Палм-Бич в воскресенье в связи с проверкой безопасности после покушения на бывшего хозяина Белого дома, кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает
газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ.
"Высокопоставленные советники команды Дональда Трампа сказали сотрудникам держаться подальше от их офисов в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич в воскресенье, поскольку в обоих местах проходит проверка, связанная со стрельбой в экс-президента в субботу", - пишет издание.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.