https://ria.ru/20240714/sheremetevo-1959617266.html

В Шереметьево отменили ограничения на вылеты

В Шереметьево отменили ограничения на вылеты - РИА Новости, 14.07.2024

В Шереметьево отменили ограничения на вылеты

Аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены по причине изменений метеосводки. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:20

2024-07-14T18:20

2024-07-14T18:31

шереметьево (аэропорт)

россия

общество

аэрофлот

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены по причине изменений метеосводки.Ранее авиакомпания "Аэрофлот" в Telegram-канале сообщила, что аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями."Взлет-посадка воздушных судов, обслуживание рейсов и пассажиров на вылет и прилет происходит по расписанию, без ограничений... На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки. Аэропорт Шереметьево продолжает деятельность в стандартном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова подтвердила РИА Новости, что Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме.Она уточнила, что ранее на основе метеопрогноза о сильной грозе в целях безопасности пассажиров и в соответствии с регламентами оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" ввел предусмотрительные ограничения по количеству взлетно-посадочных операций в час. В этой связи утром "Аэрофлот" провел незначительные корректировки расписания."Все пассажиры были проинформированы заблаговременно о возможных корректировках во времени вылета", - подчеркнула Захаренкова.

https://ria.ru/20240713/perelet-1959483233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), россия, общество, аэрофлот