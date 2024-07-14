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В Шереметьево отменили ограничения на вылеты - РИА Новости, 14.07.2024
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18:20 14.07.2024 (обновлено: 18:31 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/sheremetevo-1959617266.html
В Шереметьево отменили ограничения на вылеты
В Шереметьево отменили ограничения на вылеты - РИА Новости, 14.07.2024
В Шереметьево отменили ограничения на вылеты
Аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены по причине изменений метеосводки. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:20
2024-07-14T18:31
шереметьево (аэропорт)
россия
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены по причине изменений метеосводки.Ранее авиакомпания "Аэрофлот" в Telegram-канале сообщила, что аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями."Взлет-посадка воздушных судов, обслуживание рейсов и пассажиров на вылет и прилет происходит по расписанию, без ограничений... На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки. Аэропорт Шереметьево продолжает деятельность в стандартном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова подтвердила РИА Новости, что Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме.Она уточнила, что ранее на основе метеопрогноза о сильной грозе в целях безопасности пассажиров и в соответствии с регламентами оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" ввел предусмотрительные ограничения по количеству взлетно-посадочных операций в час. В этой связи утром "Аэрофлот" провел незначительные корректировки расписания."Все пассажиры были проинформированы заблаговременно о возможных корректировках во времени вылета", - подчеркнула Захаренкова.
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шереметьево (аэропорт), россия, общество, аэрофлот
Шереметьево (аэропорт), Россия, Общество, Аэрофлот
В Шереметьево отменили ограничения на вылеты

Шереметьево: ограничения по погоде отменены по причине изменений метеосводки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены по причине изменений метеосводки.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" в Telegram-канале сообщила, что аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями.
«
"Взлет-посадка воздушных судов, обслуживание рейсов и пассажиров на вылет и прилет происходит по расписанию, без ограничений... На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки. Аэропорт Шереметьево продолжает деятельность в стандартном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова подтвердила РИА Новости, что Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме.
Она уточнила, что ранее на основе метеопрогноза о сильной грозе в целях безопасности пассажиров и в соответствии с регламентами оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" ввел предусмотрительные ограничения по количеству взлетно-посадочных операций в час. В этой связи утром "Аэрофлот" провел незначительные корректировки расписания.
"Все пассажиры были проинформированы заблаговременно о возможных корректировках во времени вылета", - подчеркнула Захаренкова.
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