Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды
Шереметьево ввело ограничения на взлет и посадку из-за прогноза погоды
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями, сообщает официальный Telegram-канал "Аэрофлота".
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17.00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов", - говорится в публикации.
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Уточняется, что для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее.
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"Все пассажиры данных рейсов проинформированы о вынужденных изменениях в расписании по контактам, указанным в бронировании (номер телефона, e-mail). Рекомендуем прибывать в аэропорт отправления с учетом скорректированного времени вылета. Транзитных путешественников авиакомпания заблаговременно и бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы", - сообщили в авиакомпании.
Отмечается, что пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
"Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде", - говорится в публикации.