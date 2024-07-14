https://ria.ru/20240714/sheremetevo-1959609109.html

Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды

Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды - РИА Новости, 14.07.2024

Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды

Аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями, сообщает официальный Telegram-канал "Аэрофлота". РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:26

2024-07-14T17:26

2024-07-14T17:43

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

общество

московский авиационный узел

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями, сообщает официальный Telegram-канал "Аэрофлота"."В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17.00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов", - говорится в публикации.Уточняется, что для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее."Все пассажиры данных рейсов проинформированы о вынужденных изменениях в расписании по контактам, указанным в бронировании (номер телефона, e-mail). Рекомендуем прибывать в аэропорт отправления с учетом скорректированного времени вылета. Транзитных путешественников авиакомпания заблаговременно и бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы", - сообщили в авиакомпании.Отмечается, что пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании."Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959535359.html

https://ria.ru/20240713/perelet-1959483233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество, московский авиационный узел, россия