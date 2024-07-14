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Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды - РИА Новости, 14.07.2024
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17:26 14.07.2024 (обновлено: 17:43 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/sheremetevo-1959609109.html
Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды
Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды - РИА Новости, 14.07.2024
Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды
Аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями, сообщает официальный Telegram-канал "Аэрофлота". РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:26
2024-07-14T17:43
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
общество
московский авиационный узел
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями, сообщает официальный Telegram-канал "Аэрофлота"."В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17.00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов", - говорится в публикации.Уточняется, что для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее."Все пассажиры данных рейсов проинформированы о вынужденных изменениях в расписании по контактам, указанным в бронировании (номер телефона, e-mail). Рекомендуем прибывать в аэропорт отправления с учетом скорректированного времени вылета. Транзитных путешественников авиакомпания заблаговременно и бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы", - сообщили в авиакомпании.Отмечается, что пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании."Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959535359.html
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шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество, московский авиационный узел, россия
Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Общество, Московский авиационный узел, Россия
Шереметьево ввело ограничения из-за прогноза погоды

Шереметьево ввело ограничения на взлет и посадку из-за прогноза погоды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями, сообщает официальный Telegram-канал "Аэрофлота".
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17.00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов", - говорится в публикации.
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Уточняется, что для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее.
«
"Все пассажиры данных рейсов проинформированы о вынужденных изменениях в расписании по контактам, указанным в бронировании (номер телефона, e-mail). Рекомендуем прибывать в аэропорт отправления с учетом скорректированного времени вылета. Транзитных путешественников авиакомпания заблаговременно и бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы", - сообщили в авиакомпании.
Отмечается, что пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
"Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде", - говорится в публикации.
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