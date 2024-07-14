Республиканцы не будут менять график съезда из-за покушения на Трампа
Организаторы съезда республиканцев сообщили, что пока нет перемен в расписании
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Организаторы съезда Республиканской партии США, который открывается 15 июля, чтобы номинировать бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на пост главы государства, сообщили, что, несмотря на покушение на политика, пока нет какой-либо информации о переменах в расписании или мерах безопасности.
"У нас нет обновлений о расписании или мерах безопасности, чтобы поделиться в данный момент", - сообщили РИА Новости в пресс-службе оргкомитета.
Съезд республиканцев, на котором Трампа номинируют кандидатом в президенты от партии, пройдет 15-18 июля в штате Висконсин.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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