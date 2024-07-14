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В Севастополе загорелись лес и трава - РИА Новости, 14.07.2024
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14:07 14.07.2024 (обновлено: 14:17 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/sevastopol-1959572380.html
В Севастополе загорелись лес и трава
В Севастополе загорелись лес и трава - РИА Новости, 14.07.2024
В Севастополе загорелись лес и трава
Лес и трава загорелись в Балаклавском районе Севастополя, общая площадь пожара один гектар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграмм-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:07
2024-07-14T14:17
происшествия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Лес и трава загорелись в Балаклавском районе Севастополя, общая площадь пожара один гектар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграмм-канале."В Балаклавском районе, в окрестностях улицы Грибной горит трава, кустарник, лес. Общая площадь пожара 1 гектар", - написал РазвожаевПо его словам, на месте работают подразделения МЧС, лесхоза, спасательной службы Севастополя.
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происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе загорелись лес и трава

Развожаев: в Балаклавском районе Севастополя загорелись лес и трава

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяЛиквидация ландшафтного пожара в Балаклавском районе Севастополя
Ликвидация ландшафтного пожара в Балаклавском районе Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Ликвидация ландшафтного пожара в Балаклавском районе Севастополя
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Лес и трава загорелись в Балаклавском районе Севастополя, общая площадь пожара один гектар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграмм-канале.
«
"В Балаклавском районе, в окрестностях улицы Грибной горит трава, кустарник, лес. Общая площадь пожара 1 гектар", - написал Развожаев
По его словам, на месте работают подразделения МЧС, лесхоза, спасательной службы Севастополя.
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ПроисшествияСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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