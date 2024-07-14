https://ria.ru/20240714/sevastopol-1959572380.html

В Севастополе загорелись лес и трава

В Севастополе загорелись лес и трава - РИА Новости, 14.07.2024

В Севастополе загорелись лес и трава

Лес и трава загорелись в Балаклавском районе Севастополя, общая площадь пожара один гектар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграмм-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:07

2024-07-14T14:07

2024-07-14T14:17

происшествия

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Лес и трава загорелись в Балаклавском районе Севастополя, общая площадь пожара один гектар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграмм-канале."В Балаклавском районе, в окрестностях улицы Грибной горит трава, кустарник, лес. Общая площадь пожара 1 гектар", - написал РазвожаевПо его словам, на месте работают подразделения МЧС, лесхоза, спасательной службы Севастополя.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html

севастополь

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происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)