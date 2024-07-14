https://ria.ru/20240714/samolet-1959650679.html
Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы
Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы - РИА Новости, 14.07.2024
Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы
Самолет Ту-22М3, который хотели угнать украинские спецслужбы, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии, сообщил его командир. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:23
2024-07-14T22:23
2024-07-14T22:23
в мире
сирия
россия
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самолет Ту-22М3, который хотели угнать украинские спецслужбы, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии, сообщил его командир. "Этот самолет уже давно участвует. Он и Сирию проходил, и участвовал в конфликте грузинском", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1". Центр общественных связей ФСБ России сообщал 8 июля, что спецслужба пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы затем склонить его к перелёту и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине.
https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, ту-22м3
В мире, Сирия, Россия, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Ту-22М3
Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы
Командир Ту-22М3: угнанный ВСУ самолет участвовал в операциях в Сирии и Грузии