https://ria.ru/20240714/samolet-1959650679.html

Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы

Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы - РИА Новости, 14.07.2024

Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы

Самолет Ту-22М3, который хотели угнать украинские спецслужбы, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии, сообщил его командир. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:23

2024-07-14T22:23

2024-07-14T22:23

в мире

сирия

россия

грузия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самолет Ту-22М3, который хотели угнать украинские спецслужбы, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии, сообщил его командир. "Этот самолет уже давно участвует. Он и Сирию проходил, и участвовал в конфликте грузинском", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1". Центр общественных связей ФСБ России сообщал 8 июля, что спецслужба пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы затем склонить его к перелёту и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине.

https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, россия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, ту-22м3