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Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы - РИА Новости, 14.07.2024
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22:23 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/samolet-1959650679.html
Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы
Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы - РИА Новости, 14.07.2024
Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы
Самолет Ту-22М3, который хотели угнать украинские спецслужбы, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии, сообщил его командир. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:23
2024-07-14T22:23
в мире
сирия
россия
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самолет Ту-22М3, который хотели угнать украинские спецслужбы, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии, сообщил его командир. "Этот самолет уже давно участвует. Он и Сирию проходил, и участвовал в конфликте грузинском", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1". Центр общественных связей ФСБ России сообщал 8 июля, что спецслужба пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы затем склонить его к перелёту и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине.
https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html
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в мире, сирия, россия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, ту-22м3
В мире, Сирия, Россия, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Ту-22М3
Летчик рассказал о Ту-22М3, который хотели угнать киевские спецслужбы

Командир Ту-22М3: угнанный ВСУ самолет участвовал в операциях в Сирии и Грузии

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСамолет Ту-22М3
Самолет Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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Самолет Ту-22М3. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самолет Ту-22М3, который хотели угнать украинские спецслужбы, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии, сообщил его командир.
«
"Этот самолет уже давно участвует. Он и Сирию проходил, и участвовал в конфликте грузинском", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
Центр общественных связей ФСБ России сообщал 8 июля, что спецслужба пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы затем склонить его к перелёту и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине.
Летчик дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, который пытались угнать украинские спецслужбы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину
8 июля, 11:48
 
В миреСирияРоссияГрузияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воздушно-космические силы РоссииТу-22М3
 
 
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