https://ria.ru/20240714/samolet-1959648543.html

Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3

Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3 - РИА Новости, 14.07.2024

Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3

Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном, об этом в эфире программы "Вести" на телеканале РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:03

2024-07-14T22:03

2024-07-14T22:20

сирия

ту-22м3

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном, об этом в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" рассказал сам летчик, которого пытались завербовать."Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа. — Прим. ред.) принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить", — подчеркнул он.Летчик также отметил, что оперативная игра с украинскими спецслужбами длилась с октября 2023 года. Он отметил, что его торопили с угоном самолета, но не уделяли внимания техническим особенностям этого процесса.В понедельник, 8 июля, ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3. Как уточнялось, российского военного летчика пытались завербовать через Telegram и склонить его к перелету и посадке самолета на территории республики. За это ему предлагали три миллиона долларов и предоставление итальянского гражданства. При этом представитель Украины при общении с летчиком, пытаясь вынудить его пойти на сотрудничество, также угрожал членам его семьи.Кроме того, сотрудник киевских спецслужб требовал поджечь авиатехнику и передать данные самолетов — бортовые номера, техническое состояние и график техобслуживания.Пилот незамедлительно сообщил о попытке вербовки командованию, в результате чего контрразведчики провели оперативную игру и получили сведения, благодаря которым российские военные нанесли успешный удар по аэродрому ВСУ Озерное.

https://ria.ru/20240708/ugon-1958361581.html

https://ria.ru/20240708/tu-22m3-1958148296.html

сирия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, ту-22м3, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии