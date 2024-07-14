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Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3 - РИА Новости, 14.07.2024
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22:03 14.07.2024 (обновлено: 22:20 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/samolet-1959648543.html
Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3
Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3 - РИА Новости, 14.07.2024
Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3
Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном, об этом в эфире программы "Вести" на телеканале РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:03
2024-07-14T22:20
сирия
ту-22м3
россия
украина
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном, об этом в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" рассказал сам летчик, которого пытались завербовать.&quot;Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа. — Прим. ред.) принудительно, так сказать, &quot;гуманным&quot; способом устранить, то есть фактически убить&quot;, — подчеркнул он.Летчик также отметил, что оперативная игра с украинскими спецслужбами длилась с октября 2023 года. Он отметил, что его торопили с угоном самолета, но не уделяли внимания техническим особенностям этого процесса.В понедельник, 8 июля, ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3. Как уточнялось, российского военного летчика пытались завербовать через Telegram и склонить его к перелету и посадке самолета на территории республики. За это ему предлагали три миллиона долларов и предоставление итальянского гражданства. При этом представитель Украины при общении с летчиком, пытаясь вынудить его пойти на сотрудничество, также угрожал членам его семьи.Кроме того, сотрудник киевских спецслужб требовал поджечь авиатехнику и передать данные самолетов — бортовые номера, техническое состояние и график техобслуживания.Пилот незамедлительно сообщил о попытке вербовки командованию, в результате чего контрразведчики провели оперативную игру и получили сведения, благодаря которым российские военные нанесли успешный удар по аэродрому ВСУ Озерное.
https://ria.ru/20240708/ugon-1958361581.html
https://ria.ru/20240708/tu-22m3-1958148296.html
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сирия, ту-22м3, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии
Сирия, Ту-22М3, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России
Летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3

Летчик: Киев хотел, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал экипаж перед угоном

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСамолет Ту-22М3
Самолет Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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Самолет Ту-22М3. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном, об этом в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" рассказал сам летчик, которого пытались завербовать.
«

"Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа. — Прим. ред.) принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить", — подчеркнул он.

Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В Италии опровергли подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3
8 июля, 20:49
Летчик также отметил, что оперативная игра с украинскими спецслужбами длилась с октября 2023 года. Он отметил, что его торопили с угоном самолета, но не уделяли внимания техническим особенностям этого процесса.
В понедельник, 8 июля, ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3. Как уточнялось, российского военного летчика пытались завербовать через Telegram и склонить его к перелету и посадке самолета на территории республики. За это ему предлагали три миллиона долларов и предоставление итальянского гражданства. При этом представитель Украины при общении с летчиком, пытаясь вынудить его пойти на сотрудничество, также угрожал членам его семьи.
Кроме того, сотрудник киевских спецслужб требовал поджечь авиатехнику и передать данные самолетов — бортовые номера, техническое состояние и график техобслуживания.
Пилот незамедлительно сообщил о попытке вербовки командованию, в результате чего контрразведчики провели оперативную игру и получили сведения, благодаря которым российские военные нанесли успешный удар по аэродрому ВСУ Озерное.
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Бомбардировщик Ту-22М3: летно-технические характеристики
8 июля, 10:01
 
СирияТу-22М3РоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воздушно-космические силы России
 
 
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