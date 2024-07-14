https://ria.ru/20240714/prezident-1959614459.html

Президент Словакии выразил обеспокоенность насилием в политике

Президент Словакии выразил обеспокоенность насилием в политике - РИА Новости, 14.07.2024

Президент Словакии выразил обеспокоенность насилием в политике

Президент Словакии Петер Пеллегрини решительно осудил покушение на Дональда Трампа, выразив обеспокоенность насилием в политике, следует из его заявления. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:59

2024-07-14T17:59

2024-07-14T18:00

в мире

сша

пенсильвания

словакия

дональд трамп

петер пеллегрини

джо байден

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934625152_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_f80fc9fe56cb7c76d1496925acf3b66a.jpg

БРАТИСЛАВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини решительно осудил покушение на Дональда Трампа, выразив обеспокоенность насилием в политике, следует из его заявления. "Решительно осуждаю стрельбу в Дональда Трампа во время его кампании, я глубоко обеспокоен прорастанием насилия в политику во всем мире. О своем президенте граждане США, как и других демократических стран мира, должны решать на избирательных участках, а не стрельбой на улицах", - написал Пеллегрини на своей странице в Facebook*.Он отметил, что использование насилия при продвижении своего политического мнения всегда должно решительным образом осуждаться, а виновные нести справедливое наказание, чтобы люди не теряли доверие к демократии и демократическим государственным институтам и не творили "правосудие" собственными руками. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959596732.html

сша

пенсильвания

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T17:59 true PT2M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, словакия, дональд трамп, петер пеллегрини, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа