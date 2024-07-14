https://ria.ru/20240714/pozhar-1959655938.html

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 62 гектаров

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 62 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 62 гектаров

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 62 гектаров, на базе отдыха "Романтик" повреждены 11 строений, сообщила... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:10

2024-07-14T23:10

2024-07-14T23:20

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 62 гектаров, на базе отдыха "Романтик" повреждены 11 строений, сообщила пресс-служба МЧС России.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно."По уточненной информации, на территории базы отдыха "Романтик" огнем повреждены 11 строений, на двух других базах горела растительность. В результате пожара пострадал один человек, от госпитализации отказался. На данный момент проводится оповещение жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации. Общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара", - говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T23:10 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, видео