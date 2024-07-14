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В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов
В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов - РИА Новости, 14.07.2024
В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов
Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:44
2024-07-14T22:44
2024-07-14T23:24
происшествия
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре на складе с деревянными поддонами в Воронеже на площади 500 квадратных метров, на месте работают более 70 пожарных, 30 единиц техники, также прибыл пожарный поезд. "В Воронеже огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.Позднее главк МЧС по Воронежской области сообщил, что в 22.51 спасатели ликвидировали открытое горение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область
Происшествия, Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область
В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов
МЧС: пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже локализован на 500 квадратах