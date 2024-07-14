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В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов - РИА Новости, 14.07.2024
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22:44 14.07.2024 (обновлено: 23:24 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959653182.html
В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов
В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов - РИА Новости, 14.07.2024
В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов
Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:44
2024-07-14T23:24
происшествия
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре на складе с деревянными поддонами в Воронеже на площади 500 квадратных метров, на месте работают более 70 пожарных, 30 единиц техники, также прибыл пожарный поезд. "В Воронеже огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.Позднее главк МЧС по Воронежской области сообщил, что в 22.51 спасатели ликвидировали открытое горение.
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воронеж
россия
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происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область
Происшествия, Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область
В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов

МЧС: пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже локализован на 500 квадратах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пожаре на складе с деревянными поддонами в Воронеже на площади 500 квадратных метров, на месте работают более 70 пожарных, 30 единиц техники, также прибыл пожарный поезд.
«
"В Воронеже огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.
Позднее главк МЧС по Воронежской области сообщил, что в 22.51 спасатели ликвидировали открытое горение.
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ПроисшествияВоронежРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская область
 
 
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