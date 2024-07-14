https://ria.ru/20240714/pozhar-1959653182.html

В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов

В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов - РИА Новости, 14.07.2024

В Воронеже локализовали пожар на складе деревянных поддонов

Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:44

2024-07-14T22:44

2024-07-14T23:24

происшествия

воронеж

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пожар на складе деревянных поддонов в Воронеже локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось о пожаре на складе с деревянными поддонами в Воронеже на площади 500 квадратных метров, на месте работают более 70 пожарных, 30 единиц техники, также прибыл пожарный поезд. "В Воронеже огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.Позднее главк МЧС по Воронежской области сообщил, что в 22.51 спасатели ликвидировали открытое горение.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958791864.html

воронеж

россия

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область