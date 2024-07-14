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На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС

На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС - РИА Новости, 14.07.2024

На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС

Дополнительные силы направлены на тушение лесного пожара в Краснодарском крае, к месту выдвинулась аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:37

2024-07-14T21:37

2024-07-14T23:57

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

россия

ка-32

ми-8 амтш

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дополнительные силы направлены на тушение лесного пожара в Краснодарском крае, к месту выдвинулась аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба МЧС России.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно."Дополнительные силы МЧС России направлены на тушение пожара в Краснодарский край. К месту выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в количестве 50 человек и семи единиц техники", - говорится в сообщении.

краснодарский край

россия

новороссийск

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Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T21:37 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, видео, россия, ка-32, ми-8 амтш, новороссийск