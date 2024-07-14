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На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС - РИА Новости, 14.07.2024
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС
Дополнительные силы направлены на тушение лесного пожара в Краснодарском крае, к месту выдвинулась аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:37
2024-07-14T21:37
2024-07-14T23:57
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
россия
ка-32
ми-8 амтш
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дополнительные силы направлены на тушение лесного пожара в Краснодарском крае, к месту выдвинулась аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба МЧС России.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно."Дополнительные силы МЧС России направлены на тушение пожара в Краснодарский край. К месту выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в количестве 50 человек и семи единиц техники", - говорится в сообщении.
краснодарский край
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новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
2024-07-14T21:37
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, видео, россия, ка-32, ми-8 амтш, новороссийск
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском, Россия, Ка-32, Ми-8 АМТШ, Новороссийск
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС
МЧС направило дополнительные силы на тушение лесного пожара в Краснодарском крае