Рейтинг@Mail.ru
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 14.07.2024 (обновлено: 23:57 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959645904.html
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС - РИА Новости, 14.07.2024
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС
Дополнительные силы направлены на тушение лесного пожара в Краснодарском крае, к месту выдвинулась аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:37
2024-07-14T23:57
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
россия
ка-32
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959634896_0:0:823:464_1920x0_80_0_0_244f20b2f8493145d7010cec03265cdd.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дополнительные силы направлены на тушение лесного пожара в Краснодарском крае, к месту выдвинулась аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба МЧС России.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно."Дополнительные силы МЧС России направлены на тушение пожара в Краснодарский край. К месту выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в количестве 50 человек и семи единиц техники", - говорится в сообщении.
краснодарский край
россия
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
2024-07-14T21:37
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959634896_204:0:823:464_1920x0_80_0_0_67dcad3dc4c7342045bc82fca08f24c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, видео, россия, ка-32, ми-8 амтш, новороссийск
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском, Россия, Ка-32, Ми-8 АМТШ, Новороссийск
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дополнительные силы направлены на тушение лесного пожара в Краснодарском крае, к месту выдвинулась аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба МЧС России.
2024-07-14T21:37
true
PT0M19S
На тушение пожара на Кубани выдвинулась аэромобильная группировка МЧС

МЧС направило дополнительные силы на тушение лесного пожара в Краснодарском крае

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео
Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дополнительные силы направлены на тушение лесного пожара в Краснодарском крае, к месту выдвинулась аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба МЧС России.
В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно.
«
"Дополнительные силы МЧС России направлены на тушение пожара в Краснодарский край. К месту выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в количестве 50 человек и семи единиц техники", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Лесной пожар под НовороссийскомРоссияКа-32Ми-8 АМТШНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала