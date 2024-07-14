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В МЧС уточнили число эвакуированных с баз отдыха на Кубани

В МЧС уточнили число эвакуированных с баз отдыха на Кубани - РИА Новости, 14.07.2024

В МЧС уточнили число эвакуированных с баз отдыха на Кубани

По уточненной информации, 296 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуированы с трех баз отдыха в Краснодарском крае из-за лесного пожара, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:18

2024-07-14T21:18

2024-07-14T21:27

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

происшествия

россия

новороссийск

ми-8 амтш

ка-32

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. По уточненной информации, 296 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуированы с трех баз отдыха в Краснодарском крае из-за лесного пожара, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно."По уточненной информации, в Краснодарском крае с трех баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребенка. Огонь охватил 51 гектар", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего вертолетами МЧС России сброшено 95 тонн воды, на месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

краснодарский край

россия

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T21:18 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, происшествия, россия, новороссийск, ми-8 амтш, ка-32, видео