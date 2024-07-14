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В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами - РИА Новости, 14.07.2024
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами
Склад с деревянными поддонами горит в Воронеже на площади 500 квадратных метров, к месту пожара направлен пожарный поезд, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:51
2024-07-14T20:51
2024-07-14T20:51
происшествия
воронеж
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Склад с деревянными поддонами горит в Воронеже на площади 500 квадратных метров, к месту пожара направлен пожарный поезд, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Воронеже огнеборцы МЧС России тушат склад с деревянными поддонами. Огонь охватил 500 квадратных метров. На месте работают более 70 пожарных и 30 единиц техники, направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами
Склад с деревянными поддонами горит в Воронеже на площади 500 квадратных метров