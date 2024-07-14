https://ria.ru/20240714/pozhar-1959640283.html

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами - РИА Новости, 14.07.2024

В Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами

Склад с деревянными поддонами горит в Воронеже на площади 500 квадратных метров, к месту пожара направлен пожарный поезд, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:51

2024-07-14T20:51

2024-07-14T20:51

происшествия

воронеж

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Склад с деревянными поддонами горит в Воронеже на площади 500 квадратных метров, к месту пожара направлен пожарный поезд, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Воронеже огнеборцы МЧС России тушат склад с деревянными поддонами. Огонь охватил 500 квадратных метров. На месте работают более 70 пожарных и 30 единиц техники, направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)