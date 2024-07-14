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В Севастополе потушили лесной пожар - РИА Новости, 14.07.2024
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20:48 14.07.2024
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В Севастополе потушили лесной пожар
В Севастополе потушили лесной пожар - РИА Новости, 14.07.2024
В Севастополе потушили лесной пожар
Пожар в Балаклавском районе Севастополя полностью ликвидирован, информирует пресс-служба главного управления МЧС региона. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:48
2024-07-14T20:48
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Пожар в Балаклавском районе Севастополя полностью ликвидирован, информирует пресс-служба главного управления МЧС региона. Ранее в воскресенье губернатор Михаил Развожаев сообщил, что под Севастополем горят трава, кустарник, лес. Локализовали огонь на площади 2 гектара. "Лесной пожар в Балаклавском районе вблизи улицы Грибная ликвидирован полностью в 20.02 (совпадает с мск - ред.). Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Севастополе потушили лесной пожар

МЧС: пожар в Балаклавском районе Севастополя полностью ликвидировали

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Пожар в Балаклавском районе Севастополя полностью ликвидирован, информирует пресс-служба главного управления МЧС региона.
Ранее в воскресенье губернатор Михаил Развожаев сообщил, что под Севастополем горят трава, кустарник, лес. Локализовали огонь на площади 2 гектара.
«
"Лесной пожар в Балаклавском районе вблизи улицы Грибная ликвидирован полностью в 20.02 (совпадает с мск - ред.). Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
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ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
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