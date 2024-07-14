https://ria.ru/20240714/pozhar-1959639905.html

В Севастополе потушили лесной пожар

В Севастополе потушили лесной пожар - РИА Новости, 14.07.2024

В Севастополе потушили лесной пожар

Пожар в Балаклавском районе Севастополя полностью ликвидирован, информирует пресс-служба главного управления МЧС региона. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:48

2024-07-14T20:48

2024-07-14T20:48

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Пожар в Балаклавском районе Севастополя полностью ликвидирован, информирует пресс-служба главного управления МЧС региона. Ранее в воскресенье губернатор Михаил Развожаев сообщил, что под Севастополем горят трава, кустарник, лес. Локализовали огонь на площади 2 гектара. "Лесной пожар в Балаклавском районе вблизи улицы Грибная ликвидирован полностью в 20.02 (совпадает с мск - ред.). Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959636467.html

севастополь

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik