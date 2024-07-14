https://ria.ru/20240714/pozhar-1959639905.html
В Севастополе потушили лесной пожар
В Севастополе потушили лесной пожар - РИА Новости, 14.07.2024
В Севастополе потушили лесной пожар
Пожар в Балаклавском районе Севастополя полностью ликвидирован, информирует пресс-служба главного управления МЧС региона. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:48
2024-07-14T20:48
2024-07-14T20:48
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Пожар в Балаклавском районе Севастополя полностью ликвидирован, информирует пресс-служба главного управления МЧС региона. Ранее в воскресенье губернатор Михаил Развожаев сообщил, что под Севастополем горят трава, кустарник, лес. Локализовали огонь на площади 2 гектара. "Лесной пожар в Балаклавском районе вблизи улицы Грибная ликвидирован полностью в 20.02 (совпадает с мск - ред.). Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959636467.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Севастополе потушили лесной пожар
МЧС: пожар в Балаклавском районе Севастополя полностью ликвидировали