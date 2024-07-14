https://ria.ru/20240714/pozhar-1959639444.html

Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации

Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации - РИА Новости, 14.07.2024

Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации

Оперативный штаб Краснодарского края предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо из-за распространения лесного пожара. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:43

2024-07-14T20:43

2024-07-14T20:43

происшествия

россия

новороссийск

краснодарский край

андрей кравченко (государственный служащий)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959626173_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e27b076cade37073207b022a66215fd.jpg

КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо из-за распространения лесного пожара. В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС. "Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

https://ria.ru/20240714/trava-1959634346.html

россия

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T20:43 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском