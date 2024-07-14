https://ria.ru/20240714/pozhar-1959639444.html
Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации
Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации - РИА Новости, 14.07.2024
Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации
Оперативный штаб Краснодарского края предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо из-за распространения лесного пожара. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:43
2024-07-14T20:43
2024-07-14T20:43
происшествия
россия
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
ми-8 амтш
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо из-за распространения лесного пожара. В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС. "Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
https://ria.ru/20240714/trava-1959634346.html
россия
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959626173_174:0:1134:720_1920x0_80_0_0_48ed6d3332e908da2b32adddfd664268.jpg
Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
2024-07-14T20:43
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Россия, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации
Оперштаб Кубани сообщил о возможной эвакуации жителей хутора Дюрсо из-за пожара
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости.
Оперативный штаб Краснодарского края предупредил
о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо из-за распространения лесного пожара.
В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС.
"Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.