https://ria.ru/20240714/pozhar-1959638573.html

На базе "Романтик" на Кубани загорелись 11 строений

На базе "Романтик" на Кубани загорелись 11 строений - РИА Новости, 14.07.2024

На базе "Романтик" на Кубани загорелись 11 строений

Огнем охвачены 11 строений на территории базы "Романтик" в Краснодарском крае, куда перекинулся лесной пожар, эвакуированы 176 человек, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:36

2024-07-14T20:36

2024-07-14T20:44

происшествия

краснодарский край

россия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959634918_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_cf3c78c28363fc683830597dbb73791e.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Огнем охвачены 11 строений на территории базы "Романтик" в Краснодарском крае, куда перекинулся лесной пожар, эвакуированы 176 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отмечал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введен режим ЧС. "В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель". Отдыхающие заранее эвакуированы, всего 176 человек, из них 48 детей. На территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240714/sevastopol-1959572380.html

краснодарский край

россия

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском