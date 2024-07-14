https://ria.ru/20240714/pozhar-1959638573.html
На базе "Романтик" на Кубани загорелись 11 строений
На базе "Романтик" на Кубани загорелись 11 строений - РИА Новости, 14.07.2024
На базе "Романтик" на Кубани загорелись 11 строений
Огнем охвачены 11 строений на территории базы "Романтик" в Краснодарском крае, куда перекинулся лесной пожар, эвакуированы 176 человек, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:36
2024-07-14T20:36
2024-07-14T20:44
происшествия
краснодарский край
россия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
ми-8 амтш
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Огнем охвачены 11 строений на территории базы "Романтик" в Краснодарском крае, куда перекинулся лесной пожар, эвакуированы 176 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отмечал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введен режим ЧС. "В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель". Отдыхающие заранее эвакуированы, всего 176 человек, из них 48 детей. На территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240714/sevastopol-1959572380.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
На базе "Романтик" на Кубани загорелись 11 строений
МЧС: на базе "Романтик" на Кубани горят 11 строений, эвакуировали 176 человек