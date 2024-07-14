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Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха - РИА Новости, 14.07.2024
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20:18 14.07.2024 (обновлено: 20:38 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959636467.html
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха - РИА Новости, 14.07.2024
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат", сообщил оперативный штаб Кубани. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:18
2024-07-14T20:38
краснодарский край
происшествия
лесной пожар под новороссийском
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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат", сообщил оперативный штаб Кубани.&quot;Огонь перекинулся на базы отдыха &quot;Моряк&quot;, &quot;Романтик&quot;, &quot;Фрегат&quot;. Людей оттуда эвакуировали заблаговременно&quot;, — говорится в заявлении.В оперштабе добавили, что сейчас есть угроза распространения огня, который движется в сторону хутора Дюрсо. Если его не удастся локализовать, не исключена эвакуация местных жителей.В свою очередь, в МЧС уточнили, что на территории базы "Романтик" огнем охвачены уже 11 строений.Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 51 гектара. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959624770.html
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Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
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краснодарский край, происшествия, лесной пожар под новороссийском
Краснодарский край, Происшествия, Лесной пожар под Новороссийском
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха

Оперштаб: огонь движется в сторону хутора Дюрсо, возможна эвакуация жителей

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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат", сообщил оперативный штаб Кубани.
«

"Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат". Людей оттуда эвакуировали заблаговременно", — говорится в заявлении.

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В оперштабе добавили, что сейчас есть угроза распространения огня, который движется в сторону хутора Дюрсо. Если его не удастся локализовать, не исключена эвакуация местных жителей.
В свою очередь, в МЧС уточнили, что на территории базы "Романтик" огнем охвачены уже 11 строений.
Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.
© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.
В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.
По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 51 гектара. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
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