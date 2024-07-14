https://ria.ru/20240714/pozhar-1959636467.html

Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха

Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха - РИА Новости, 14.07.2024

Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха

Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат", сообщил оперативный штаб Кубани. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:18

2024-07-14T20:18

2024-07-14T20:38

краснодарский край

происшествия

лесной пожар под новороссийском

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КРАСНОДАР, 14 июл — РИА Новости. Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат", сообщил оперативный штаб Кубани."Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат". Людей оттуда эвакуировали заблаговременно", — говорится в заявлении.В оперштабе добавили, что сейчас есть угроза распространения огня, который движется в сторону хутора Дюрсо. Если его не удастся локализовать, не исключена эвакуация местных жителей.В свою очередь, в МЧС уточнили, что на территории базы "Романтик" огнем охвачены уже 11 строений.Сегодня в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена, но лес продолжил гореть. При этом площадь пожара постепенно увеличивалась.В Новороссийске, в свою очередь, ввели режим ЧС. Как заявлял мэр города Андрей Кравченко, возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Уже эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы жизни людей нет.По последним данным Минприроды Кубани, площадь возгорания увеличилась до 51 гектара. Как сообщили в МЧС, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959624770.html

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краснодарский край

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Наталья Макарова

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Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T20:18 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, происшествия, лесной пожар под новороссийском