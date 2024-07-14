https://ria.ru/20240714/pozhar-1959628453.html

Площадь лесного пожара о под Новороссийском увеличилась до 51 гектара

Площадь лесного пожара о под Новороссийском увеличилась до 51 гектара - РИА Новости, 14.07.2024

Площадь лесного пожара о под Новороссийском увеличилась до 51 гектара

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 51 гектара, сообщили в минприроды Кубани. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:29

2024-07-14T19:29

2024-07-14T19:36

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

лесной пожар под новороссийском

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 51 гектара, сообщили в минприроды Кубани.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 48 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС."Площадь действующего лесного пожара в районе Новороссийска увеличилась до 51 гектара", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

https://ria.ru/20240714/sevastopol-1959572380.html

https://ria.ru/20240714/trava-1959610472.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), лесной пожар под новороссийском