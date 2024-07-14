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Площадь лесного пожара о под Новороссийском увеличилась до 51 гектара - РИА Новости, 14.07.2024
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19:29 14.07.2024 (обновлено: 19:36 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959628453.html
Площадь лесного пожара о под Новороссийском увеличилась до 51 гектара
Площадь лесного пожара о под Новороссийском увеличилась до 51 гектара - РИА Новости, 14.07.2024
Площадь лесного пожара о под Новороссийском увеличилась до 51 гектара
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 51 гектара, сообщили в минприроды Кубани. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:29
2024-07-14T19:36
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
лесной пожар под новороссийском
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 51 гектара, сообщили в минприроды Кубани.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 48 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС."Площадь действующего лесного пожара в районе Новороссийска увеличилась до 51 гектара", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
https://ria.ru/20240714/sevastopol-1959572380.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), лесной пожар под новороссийском
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Лесной пожар под Новороссийском
Площадь лесного пожара о под Новороссийском увеличилась до 51 гектара

Минприроды Кубани: площадь лесного пожара у хутора Дюрсо увеличилась до 51 га

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 51 гектара, сообщили в минприроды Кубани.
В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 48 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.
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Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС.
«
"Площадь действующего лесного пожара в районе Новороссийска увеличилась до 51 гектара", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Лесной пожар под Новороссийском
 
 
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