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Тушение лесного пожара на Кубани осложняется сильным ветром
Тушение лесного пожара на Кубани осложняется сильным ветром - РИА Новости, 14.07.2024
Тушение лесного пожара на Кубани осложняется сильным ветром
Тушение лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском осложняется сильным ветром, площадь возгорания продолжает увеличиваться и составляет 47... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:09
2024-07-14T19:09
2024-07-14T20:23
происшествия
россия
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
ми-8 амтш
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тушение лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском осложняется сильным ветром, площадь возгорания продолжает увеличиваться и составляет 47 гектаров, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 28 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введен режим ЧС."В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 47 гектаров. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Изначально в публикации сообщалось об увеличении площади пожара до 48 гектаров, впоследствии информация была уточнена.
https://ria.ru/20240711/ploschad-1958972139.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, природные пожары в россии, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Россия, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России, Лесной пожар под Новороссийском
Тушение лесного пожара на Кубани осложняется сильным ветром
МЧС: сильный ветер осложняет тушение пожара на Кубани, его площадь увеличивается