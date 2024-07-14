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На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар - РИА Новости, 14.07.2024
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18:36 14.07.2024 (обновлено: 18:45 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959620122.html
На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар
На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар - РИА Новости, 14.07.2024
На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар
Пожар на бумажной фабрике в турецкой провинции Айдын на юго-западе страны не удается потушить уже третьи сутки, огонь перекинулся на склад, сообщает агентство... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:36
2024-07-14T18:45
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Пожар на бумажной фабрике в турецкой провинции Айдын на юго-западе страны не удается потушить уже третьи сутки, огонь перекинулся на склад, сообщает агентство IHA. Огонь охватил бумажную фабрику у города Сёке вечером 12 июля, из-за сильного ветра огонь распространяется. Пожар тушили с воздуха и на земле, в какой-то момент его удалось взять под контроль, но в воскресенье огонь разгорелся с новой силой. Несколько человек пострадали, надышавшись угарным газом, их госпитализировали. "Огонь перекинулся на второй склад фабрики, пожарные борются с возгоранием уже больше двух суток", - передает агентство.
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в мире, турция
В мире, Турция
На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар

IHA: пожар на бумажной фабрике в Турции не удается потушить третьи сутки

© AP Photo / Mehmet GuzelПожарные автомобили в Турции
Пожарные автомобили в Турции - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Mehmet Guzel
Пожарные автомобили в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Пожар на бумажной фабрике в турецкой провинции Айдын на юго-западе страны не удается потушить уже третьи сутки, огонь перекинулся на склад, сообщает агентство IHA.
Огонь охватил бумажную фабрику у города Сёке вечером 12 июля, из-за сильного ветра огонь распространяется.
Пожар тушили с воздуха и на земле, в какой-то момент его удалось взять под контроль, но в воскресенье огонь разгорелся с новой силой. Несколько человек пострадали, надышавшись угарным газом, их госпитализировали.
"Огонь перекинулся на второй склад фабрики, пожарные борются с возгоранием уже больше двух суток", - передает агентство.
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