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На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар
На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар - РИА Новости, 14.07.2024
На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар
Пожар на бумажной фабрике в турецкой провинции Айдын на юго-западе страны не удается потушить уже третьи сутки, огонь перекинулся на склад, сообщает агентство... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:36
2024-07-14T18:36
2024-07-14T18:45
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Пожар на бумажной фабрике в турецкой провинции Айдын на юго-западе страны не удается потушить уже третьи сутки, огонь перекинулся на склад, сообщает агентство IHA. Огонь охватил бумажную фабрику у города Сёке вечером 12 июля, из-за сильного ветра огонь распространяется. Пожар тушили с воздуха и на земле, в какой-то момент его удалось взять под контроль, но в воскресенье огонь разгорелся с новой силой. Несколько человек пострадали, надышавшись угарным газом, их госпитализировали. "Огонь перекинулся на второй склад фабрики, пожарные борются с возгоранием уже больше двух суток", - передает агентство.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар
IHA: пожар на бумажной фабрике в Турции не удается потушить третьи сутки
СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости.
Пожар на бумажной фабрике в турецкой провинции Айдын на юго-западе страны не удается потушить уже третьи сутки, огонь перекинулся на склад, сообщает агентство IHA
.
Огонь охватил бумажную фабрику у города Сёке вечером 12 июля, из-за сильного ветра огонь распространяется.
Пожар тушили с воздуха и на земле, в какой-то момент его удалось взять под контроль, но в воскресенье огонь разгорелся с новой силой. Несколько человек пострадали, надышавшись угарным газом, их госпитализировали.
"Огонь перекинулся на второй склад фабрики, пожарные борются с возгоранием уже больше двух суток", - передает агентство.