https://ria.ru/20240714/pozhar-1959620122.html

На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар

На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар - РИА Новости, 14.07.2024

На бумажной фабрике в Турции третий день не могут потушить пожар

Пожар на бумажной фабрике в турецкой провинции Айдын на юго-западе страны не удается потушить уже третьи сутки, огонь перекинулся на склад, сообщает агентство... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:36

2024-07-14T18:36

2024-07-14T18:45

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турция

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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Пожар на бумажной фабрике в турецкой провинции Айдын на юго-западе страны не удается потушить уже третьи сутки, огонь перекинулся на склад, сообщает агентство IHA. Огонь охватил бумажную фабрику у города Сёке вечером 12 июля, из-за сильного ветра огонь распространяется. Пожар тушили с воздуха и на земле, в какой-то момент его удалось взять под контроль, но в воскресенье огонь разгорелся с новой силой. Несколько человек пострадали, надышавшись угарным газом, их госпитализировали. "Огонь перекинулся на второй склад фабрики, пожарные борются с возгоранием уже больше двух суток", - передает агентство.

https://ria.ru/20240707/pozhar-1958100644.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция