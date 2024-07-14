https://ria.ru/20240714/pozhar-1959619880.html
Площадь природного пожара под Новороссийском увеличилась
Площадь природного пожара под Новороссийском увеличилась - РИА Новости, 14.07.2024
Площадь природного пожара под Новороссийском увеличилась
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров, сообщили в Минприроды Кубани. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:35
2024-07-14T18:35
2024-07-14T18:54
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
ка-32
ми-8 амтш
лесной пожар под новороссийском
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров, сообщили в Минприроды Кубани.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 28 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС."Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха. Представитель департамента лесного хозяйства ЮФО также сообщил РИА Новости, что уже более 220 человек и почти 50 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Происшествия, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), Ка-32, Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
Площадь природного пожара под Новороссийском увеличилась
Минприроды Кубани, площадь пожара в районе хутора Дюрсо увеличилась до 42 га