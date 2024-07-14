https://ria.ru/20240714/pozhar-1959615386.html

Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек

Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек - РИА Новости, 14.07.2024

Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек

Уже более 220 человек и почти 50 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:06

2024-07-14T18:06

2024-07-14T18:06

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

ми-8 амтш

лесной пожар под новороссийском

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Уже более 220 человек и почти 50 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства ЮФО. В воскресенье в МЧС РФ информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 28 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. "Всего 222 человека и 48 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дополнительная техника продолжает прибывать. Вертолет Ка-32 осуществил уже несколько сбросов воды. Представитель ведомства добавил, что тушение огня осложняет отсутствие подъезда техники и труднодоступность места тушения из-за сложных горных условий рельефа.

https://ria.ru/20240714/kravchenko-1959595117.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском