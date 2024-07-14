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Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек - РИА Новости, 14.07.2024
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18:06 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959615386.html
Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек
Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек - РИА Новости, 14.07.2024
Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек
Уже более 220 человек и почти 50 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:06
2024-07-14T18:06
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ми-8 амтш
лесной пожар под новороссийском
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Уже более 220 человек и почти 50 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства ЮФО. В воскресенье в МЧС РФ информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 28 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. "Всего 222 человека и 48 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дополнительная техника продолжает прибывать. Вертолет Ка-32 осуществил уже несколько сбросов воды. Представитель ведомства добавил, что тушение огня осложняет отсутствие подъезда техники и труднодоступность места тушения из-за сложных горных условий рельефа.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек

В тушении пожара под Новороссийском участвуют 220 человек и 50 единиц техники

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Уже более 220 человек и почти 50 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства ЮФО.
В воскресенье в МЧС РФ информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 28 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.
«
"Всего 222 человека и 48 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дополнительная техника продолжает прибывать. Вертолет Ка-32 осуществил уже несколько сбросов воды.
Представитель ведомства добавил, что тушение огня осложняет отсутствие подъезда техники и труднодоступность места тушения из-за сложных горных условий рельефа.
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Под Новороссийском подготовили автобусы для эвакуации еще 200 человек
Вчера, 16:08
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Ми-8 АМТШЛесной пожар под Новороссийском
 
 
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