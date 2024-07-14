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Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек
Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек - РИА Новости, 14.07.2024
Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек
Уже более 220 человек и почти 50 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:06
2024-07-14T18:06
2024-07-14T18:06
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
ми-8 амтш
лесной пожар под новороссийском
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Уже более 220 человек и почти 50 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства ЮФО. В воскресенье в МЧС РФ информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 28 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. "Всего 222 человека и 48 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дополнительная техника продолжает прибывать. Вертолет Ка-32 осуществил уже несколько сбросов воды. Представитель ведомства добавил, что тушение огня осложняет отсутствие подъезда техники и труднодоступность места тушения из-за сложных горных условий рельефа.
https://ria.ru/20240714/kravchenko-1959595117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
Лесной пожар под Новороссийском тушат более 220 человек
В тушении пожара под Новороссийском участвуют 220 человек и 50 единиц техники