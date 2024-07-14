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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась из-за сильного ветра
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась из-за сильного ветра - РИА Новости, 14.07.2024
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась из-за сильного ветра
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров из-за сильного ветра, сообщили в минприроды Кубани. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:18
2024-07-14T17:18
2024-07-14T17:32
происшествия
лесной пожар под новороссийском
новороссийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров из-за сильного ветра, сообщили в минприроды Кубани.В воскресенье в МЧС РФ информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 26 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС."Из-за сильного ветра площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха.
https://ria.ru/20240711/ploschad-1958972139.html
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происшествия, лесной пожар под новороссийском, новороссийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лесной пожар под Новороссийском, Новороссийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась из-за сильного ветра
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров из-за ветра