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Площадь пожара под Новороссийском достигла 26 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024
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17:02 14.07.2024 (обновлено: 17:16 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959605971.html
Площадь пожара под Новороссийском достигла 26 гектаров
Площадь пожара под Новороссийском достигла 26 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024
Площадь пожара под Новороссийском достигла 26 гектаров
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 26 гектаров, сообщили в Минприроды Кубани. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:02
2024-07-14T17:16
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
краснодарский край
происшествия
лесной пожар под новороссийском
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 26 гектаров, сообщили в Минприроды Кубани.В воскресенье в МЧС РФ информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 22 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнял, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введен режим ЧС."Лесной пожар под Новороссийском перешел в категорию "крупный". Его площадь увеличилась приблизительно до 26 гектаров", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также информировал, что подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html
https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957822977.html
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Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), краснодарский край, происшествия, лесной пожар под новороссийском
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Краснодарский край, Происшествия, Лесной пожар под Новороссийском
Площадь пожара под Новороссийском достигла 26 гектаров

Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 26 гектаров

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 26 гектаров, сообщили в Минприроды Кубани.
В воскресенье в МЧС РФ информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 22 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнял, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введен режим ЧС.
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"Лесной пожар под Новороссийском перешел в категорию "крупный". Его площадь увеличилась приблизительно до 26 гектаров", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также информировал, что подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Краснодарский крайПроисшествияЛесной пожар под Новороссийском
 
 
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