https://ria.ru/20240714/pozhar-1959605971.html

Площадь пожара под Новороссийском достигла 26 гектаров

Площадь пожара под Новороссийском достигла 26 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024

Площадь пожара под Новороссийском достигла 26 гектаров

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 26 гектаров, сообщили в Минприроды Кубани. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:02

2024-07-14T17:02

2024-07-14T17:16

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

краснодарский край

происшествия

лесной пожар под новороссийском

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 26 гектаров, сообщили в Минприроды Кубани.В воскресенье в МЧС РФ информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на 10 гектарах, а позже огонь распространился на площади 22 гектара. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнял, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введен режим ЧС."Лесной пожар под Новороссийском перешел в категорию "крупный". Его площадь увеличилась приблизительно до 26 гектаров", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также информировал, что подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959487021.html

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957822977.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T17:02 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), краснодарский край, происшествия, лесной пожар под новороссийском