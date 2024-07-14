https://ria.ru/20240714/pozhar-1959594385.html

Под Новороссийском площадь лесного пожара увеличилась до 22 гектаров

Под Новороссийском площадь лесного пожара увеличилась до 22 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024

Под Новороссийском площадь лесного пожара увеличилась до 22 гектаров

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 22 гектаров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:05

2024-07-14T16:05

2024-07-14T16:47

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 22 гектаров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров, затем площадь горения увеличилась до 20 гектар. К месту возгорания был направлен вертолет Ка-32 и Ми-8."Предварительная площадь горения 22 гектаров. В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет", - написал Кравченко.Ранее он добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html

https://ria.ru/20240711/ploschad-1958972139.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, происшествия