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Под Новороссийском площадь лесного пожара увеличилась до 22 гектаров
Под Новороссийском площадь лесного пожара увеличилась до 22 гектаров - РИА Новости, 14.07.2024
Под Новороссийском площадь лесного пожара увеличилась до 22 гектаров
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 22 гектаров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:05
2024-07-14T16:05
2024-07-14T16:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
происшествия
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 22 гектаров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров, затем площадь горения увеличилась до 20 гектар. К месту возгорания был направлен вертолет Ка-32 и Ми-8."Предварительная площадь горения 22 гектаров. В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет", - написал Кравченко.Ранее он добавил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет.
https://ria.ru/20240714/pozhar-1959518792.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском, Происшествия
Под Новороссийском площадь лесного пожара увеличилась до 22 гектаров
МЧС: площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо увеличилась до 22 гектаров